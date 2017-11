«J’ai rarement vu quelque chose d’aussi pathétique», dit Luc Lavoie

La sortie de Richard Bergeron, qui se dit ouvert à occuper un poste dans l’administration de Valérie Plante, a fait grandement réagir les chroniqueurs politiques de «La Joute».

«J’ai rarement vu quelque chose d’aussi pathétique, a lancé Luc Lavoie. Trois jours avant l’élection, Richard Bergeron était sur la place publique pour dire aux gens: "Faites attention, vous vous apprêtez peut-être à élire une administration d’extrémistes de gauche".»

«C’est odieux et je deviens cynique à ce moment-là, ajoute Caroline St-Hilaire. C’est burlesque. Honnêtement, je me serais gardé une petite gêne deux ou trois semaines. À la limite, tu fais tes choses et tu ne fais pas ça publiquement. Il aurait pu l’appeler en privé et régler ses affaires à l’interne.»

Richard Bergeron, qui a fondé Projet Montréal, mais qui s’est joint à l’équipe Coderre après son élection en 2013, a dit ce matin en entrevue avec Mario Dumont qu’il a souhaité ne pas être élu lorsqu’il a constaté durant la soirée électorale que Valérie Plante allait l'emporter.

Luc Lavoie critique également le fait qu’il se soit dépêché à effacer les références à son passage avec l’équipe de Denis Coderre sur ses profils de médias sociaux.

«C’est de l’opportunité crasse, martèle Caroline St-Hilaire. Il était chez Projet Montréal, il est passé chez Denis Coderre. Après ça, il dit : "Je retourne à mes premiers amours". Honnêtement, non. Ça n’a pas de sens.»

De son côté, Bernard Drainville pense «que cette franchise-là l’honore». Il apprécie notamment le fait que Richard Bergeron ait effectué ces démarches publiquement plutôt que derrière des portes closes.

«J’aurais trouvé ça pire, souligne-t-il. Si moi j’apprends dans les médias que le gars s’est quêté une job par en arrière, là je suis en maudit puis là je suis cynique.»

Caroline Saint-Hilaire propose un moratoire pour éviter que d’éventuels transfuges changent de parti rapidement après une élection.

«Moi je pense qu’on devrait imposer un trente ou quarante jours, au moins, pour que les gens ne traversent pas rapidement comme ça. Je trouve ça un peu indécent», suggère-t-elle.