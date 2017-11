La naloxone gratuite dès vendredi

Les proches de consommateurs d’opioïdes pourront se procurer gratuitement dès vendredi un antidote à administrer en cas de surdose, la naloxone.

Le gouvernement Couillard a annoncé jeudi matin que le produit sera disponible dans les 1900 pharmacies du Québec.

«Essentiellement, le médicament sera offert à toute personne qui a plus de 14 ans, de façon gratuite, qui est éligible à la couverture de l'assurance maladie du Québec, donc qui a une carte d'assurance maladie, a expliqué le ministre de la Santé, Gaétan Barrette.Toutefois, une personne en détresse qui se présenterait sans carte d’assurance-maladie, notamment un sans-abri, pourrait également obtenir le produit, a-t-il assuré.Québec prévoit un budget d’environ 200 000$ pour fournir la naloxone aux usagers du Québec.

La consommation d’opioïdes pourrait faire quelque 3 000 morts au Canada cette année. L’Ouest canadien est particulièrement frappé et Québec se félicite d’agir avant de vivre une crise. «On n'en a pas encore [de crise], au Québec, on n'en veut pas, alors on prend les moyens pour ne pas que ça arrive», a affirmé la ministre déléguée à la Santé publique, Lucie Charlebois.