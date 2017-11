Le cerveau d'Aaron Hernandez parmi les plus endommagés jamais étudiés

L’ancien joueur de football Aaron Hernandez souffrait du «cas le plus sévère d’encéphalopathie traumatique chronique (ETC ou CTE en anglais)» jamais observé chez une personne de son âge, ont révélé des chercheurs de l’Université de Boston lors d’une conférence de presse jeudi.

La Dre Ann McKee, qui étudie des cas de cerveaux endommagés à répétition depuis plus de dix ans, parle du cerveau d’Aaron Hernandez comme de l’une des plus importantes contributions à la science en raison de son état encore impeccable.

Hernandez, un ancien ailier rapproché des Patriots de la Nouvelle-Angleterre dans la NFL, s’est suicidé en prison à l’âge de 27 ans après avoir écopé d’une peine de prison à vie pour le meurtre de son ami Opin Lloyd en 2013.

Les docteurs ont diagnostiqué le cerveau avec une ETC de stade 3, une condition qui n’avait encore jamais été perçue sur un cerveau plus jeune que 46 ans. Des dommages importants au lobe frontal ont été notés : il s’agit de la partie du cerveau responsable de la capacité d’une personne à prendre des décisions et de contrôler son comportement.

«On peut dire que la somme de nos expériences avec des cas de ETC nous démontre que ces personnes ont de la difficulté avec le contrôle de leurs pulsions, leur capacité à prendre des décisions, leurs inhibitions, leur agressivité et la volatilité de leurs émotions», a révélé la Dre McKee.

Comme peu de cerveaux d’athlètes de 27 ans sont disponibles pour étude, les chercheurs sont incapables de dire si celui d’Aaron Hernandez est représentatif d’un problème plus large chez les footballeurs de cet âge.

«Dans cette tranche d’âge, il est clairement dans les cas les plus sévères jamais observés, a commenté la Dre McKee. On ne peut pas dire si c’est parce que les joueurs sont plus agressifs sur le terrain ou si c’est parce qu’ils commencent à jouer de plus en plus jeunes, mais nous voyons de plus en plus les ravages de cette maladie.»