Accurso nie avoir participé à la collusion

L’entrepreneur Tony Accurso nie avoir participé au trucage des contrats publics et au versement de pots-de-vin à Laval.

Jeudi après-midi, M. Accurso a juré sous serment qu’il n’avait pas versé de ristourne pour obtenir des contrats publics entre 1996 et 2010, sous le règne de l’ex-maire Gilles Vaillancourt.

-«Avez-vous participé, pendant cette période-là, à un système de ristournes à Laval?», lui a demandé son avocat Marc Labelle.

-«Non», a répondu l’entrepreneur, sans hésitation.

Selon la Couronne, les deux plus grosses firmes de M. Accurso, soit Louisbourg et Simard-Beaudry, auraient participé à un stratagème illégal d’octroi des contrats publics dirigé par Gilles Vaillancourt. Les gagnants de nombreux contrats auraient été décidés avant même la fermeture des appels d’offres.

En échange, Joe Molluso et Frank Minicucci, deux subalternes d’Accurso, auraient remis une ristourne en argent comptant correspondant à 2% de la valeur des contrats remportés.

Vêtu d’un complet bleu marine, l’entrepreneur a également affirmé jeudi qu’il n’avait entendu parler qu’à deux reprises d’un possible système de contrats arrangés et de pots-de-vin, entre 1996 et 2010.

Les deux fois, c’est Claude Asselin, l’ex-directeur général de la Ville, qui lui aurait demandé s’il était au courant d’un système de ristournes.

Tony Accurso a affirmé que lorsque Frank Minicucci et Joe Molluso lui ont assuré à leur tour qu’ils n’avaient rien à se reprocher, il n’a pas poussé sa petite enquête plus loin.

L’entrepreneur témoigne dans le cadre de son procès criminel, au palais de justice de Laval. Il fait face à cinq chefsd’accusation dont corruption dans les affaires municipales, fraude et complot.

Il y a deux semaines, l’ingénieur retraité Marc Gendron a raconté que M. Accurso lui avait remis 200 000$ en liquide, dans le stationnement d’un centre commercial de Laval.

Tony Accurso a vigoureusement nié que cet événement se soit produit.

L’entrepreneur a plaidé non-coupable à toutes les accusations qui pèsent contre lui. Il est le dernier témoin à être appelé à la barre dans le cadre de sa défense.

Jeudi matin, un comptable qui vérifiait les états financiers des entreprises d’Accurso est venu expliquer à la Cour que les marges de profit dégagées par Louisbourg et Simard-Beaudry n’étaient pas immenses, sur les contrats exécutés à Laval.

Entre 2003 et 2010, ces marges de profit étaient d’en moyenne 11%, selon le comptable Steve Caissy, qui n’est soupçonné d’aucun geste illégal et ne faisait que valider les états financiers des firmes du géant de la construction.