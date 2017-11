Québec autorise le remplacement de la toile du stade olympique

Le gouvernement Couillard a donné son feu vert pour que le processus de remplacement de la toile du stade olympique débute.

La Régie des installations olympiques (RIO)a en effet obtenu l’autorisation de Québec pour engager des négociations avec des entrepreneurs à l’international pour le remplacement de la toile qui compte des milliers de fissures.

La ministre du Tourisme responsable du dossier, Julie Boulet, a précisé que le choix se portera sur une toile souple qui pourrait être retirée exceptionnellement.

«Il est clair que si cette possibilité-là (une toile rétractable, NLDR) implique trop de risques et trop de coûts, on mettra ça de côté et nous ferons une toiture fixe, mais souple», a-t-elle expliqué en entrevue à TVA Nouvelles.

«Quand le gouvernement dit "on passe au dossier d’affaires", c’est qu’il considère que la toile doit être remplacée. Mais on n’achète pas une toile demain matin avec ça», a précisé le président du RIO, Michel Labrecque.

Le projet devrait couter de 200 à 300 millions de dollars.