Québec souhaite attirer les jeunes diplômés en région

De passage en Estrie, jeudi, le premier ministre a annoncé un investissement de 10,5 millions $ sur trois ans pour attirer et garder les jeunes diplômés dans les régions du Québec.

C'est par le biais du programme Place aux jeunes que sera soutenu le projet. «Notre jeunesse représente la clé de notre avenir et elle sera appelée à occuper un rôle de plus en plus important dans la société», a affirmé le premier ministre, Philippe Couillard.

L'aide représente un investissement de 2,9 millions $ sur trois ans, octroyés à l'organisme Place aux jeunes. La somme restante, soit 7,5 millions $ sera octroyée à 52 partenaires-promoteurs du programme. «Grâce à ce partenariat, nous allons continuer ensemble à construire le visage de la région», a précisé la députée libérale de Richmond, Karine Vallières.

Une visite dans plusieurs municipalités

Le premier ministre a d'abord débuté sa journée à la polyvalente le Tournesol, à Windsor, où il a rencontré une trentaine d'élèves impliqués dans le projet entreprenariale Oxylium. Il s'est ensuite rendu en après-midi à Asbestos où il a visité l'entreprise ABS Remorques. Philippe Couillard devrait se rendre vendredi à Sherbrooke pour visiter l'entreprise Sherweb, en plein expansion.