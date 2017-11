Qui est l'animateur le plus payé à la télé américaine?

Même si elle a empoché 77 millions $ US en 12 mois, Ellen DeGeneres n'est pas la mieux payée au sein de la confrérie des animateurs.

Ce titre revient plutôt au docteur Phil McGraw qui peut se vanter d'avoir touché la jolie somme de 79 millions $ US en un an, selon le magazine «Forbes».

Si ses revenus engrangés du 1er juin 2016 au 1er juin 2017 proviennent en majeure partie de son populaire talk-show «Dr. Phil», l'homme de 67 ans a aussi garni son compte en banque grâce à son rôle de producteur pour les émissions «The Doctors» et «Bull», ainsi qu'en associant son nom à de la publicité et en prenant la parole devant public.

Le troisième échelon des riches animateurs de la planète est occupé par Ryan Seacrest (58 millions $ US) associé à la compétition «American Idol». Suivent Judy Sheindlin (47 millions $ US), vedette de «Judge Judy», et Simon Cowell (43.5 millions $ US) dont le nom résonne fort sur le plateau de plusieurs rendez-vous musicaux comme «The X Factor».

Au total, les 10 animateurs les mieux payés ont gagné 462,5 millions $ US en à peine un an.

Les voici:

1. Docteur Phil McGraw: 79 million $

2. Ellen DeGeneres: 77 millions $

3. Ryan Seacrest: 58 millions $

4. Judy Sheindlin: 47 millions $

5. Simon Cowell: 43.5 millions $

6. Steve Harvey: 42.5 millions $

7. Bill O’Reilly: 37 millions $

8. Sean Hannity: 36 millions $

9. Michael Strahan: 21.5 millions $

10. Heidi Klum: 21 millions $