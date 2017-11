Un bénéfice de près de 172 millions $ pour Québecor

Québecor a fait connaître, jeudi, les résultats financiers de son troisième trimestre, en annonçant un profit net de 171,9 millions $, soit 1,42 $ par action.

Il s’agit d’une amélioration pour l’entreprise, puisque l’an dernier elle avait subi une perte de 8,3 millions $ pendant la même période, qui équivalait à une perte de 0,07 $ par action. L’écart est donc favorable de 180,9 millions $ ou 1,49 $ par action.

Les revenus ont atteint 1,03 milliard $, en hausse de 3,6 %, par rapport à la même période en 2016. Le secteur télécommunications a affiché à lui seul une croissance de 30 millions $ de ses revenus alors que le secteur média a montré une hausse de 9,9 millions $.

«L'excellent rendement du secteur télécommunications et la forte amélioration de la rentabilité d'exploitation du secteur média ont de nouveau contribué, au troisième trimestre 2017, à la solide progression du bénéfice d'exploitation ajusté et du bénéfice ajusté lié aux activités d'exploitation poursuivies de Québecor», a commenté Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

«La croissance des résultats de Vidéotron provient une fois de plus de la contribution de ses produits et services à fort potentiel, dont la téléphonie mobile et l'accès internet. Dans le secteur média, la hausse marquée des revenus et de la rentabilité d'exploitation s'explique par l'incidence positive sur nos revenus publicitaires et d'abonnement de notre stratégie de programmation en télédiffusion, de même que par le succès probant des activités des studios MELS au troisième trimestre 2017», a ajouté M. Péladeau.