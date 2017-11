Un homme de 21 ans recherché après une tentative de meurtre à Montréal

La police demande l’aide du public pour retrouver l’auteur présumé d’une tentative de meurtre survenue à la fin octobre, sur le Plateau Mont-Royal.

Accompagné d’un autre homme, Sergei Klenovski, 21 ans, aurait sonné à la porte d’un appartement de la rue Papineau dans la nuit du 30 octobre.

gracieuseté, SPVM

«Avant de répondre, se doutant des personnes qui se trouveraient à sa porte, la victime a pris un couteau et a regardé dans l’œil magique, mais il n’a vu personne, a indiqué le SPVM dans un communiqué. L’homme de 27 ans a ouvert la porte et a vu Sergei Klenovski à sa droite et un autre suspect à sa gauche. Ils ont immédiatement poignardé la victime, qui est tombée en reculant dans son logement.»

En voyant que la victime avait elle aussi un couteau dans les mains, Klenovski et son complice auraient pris la fuite par les escaliers et auraient quitté en empruntant la sortie d’urgence de l’immeuble.

Selon les autorités, un triangle amoureux serait à l’origine du crime. La police confirme que les suspects et la victime se connaissaient.

À ce jour, Sergei Klenovski n’a toujours pas été retrouvé, tout comme l’homme qui l’accompagnait au moment des faits.

Sergei Klenovski mesure 1,80 mètre (5 pi 11 po) et pèse 72,5 kg (160 lb). Il a les cheveux brun-roux et les yeux bruns. Il s’exprime en français, en anglais et en russe. Il est recherché en vertu d’un mandat d’arrestation pour introduction par effraction, tentative de meurtre, avoir proféré des menaces et port d’arme dans un dessein dangereux.

Toute information pouvant permettre aux policiers de lui mettre la main au collet peut être transmise à Info-Crime, au 514 393-1133 ou directement au 911.