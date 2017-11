Une nouvelle cuvée pour les Méchants Raisins

À temps pour les Fêtes, les Méchants Raisins ont lancé, jeudi, à Montréal, leur guide 2018 des «meilleurs vins pour toutes les occasions».

Dans ce troisième ouvrage annuel, les chroniqueurs vins du «Journal de Montréal» Mathieu Turbide et Patrick Désy proposent, en compagnie de leur acolyte et réputée sommelière Élyse Lambert, un choix d'accords et de mets, suggèrent des produits nature ou bio et dévoilent une sélection de bonnes bouteilles à moins de 15 $, entre autres.

Publié par le groupe Ville-Marie Littérature sous la bannière des Éditions du Journal, «Le guide 2018 des Méchants Raisins» sera disponible en librairie le 15 novembre.