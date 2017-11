Une Québécoise aide un Cubain mordu par un requin

Une Québécoise a vu la nuit avant ses noces tourner au cauchemar, alors qu’elle et ses amis ont fait l’impossible pour sauver la vie d’un Cubain attaqué par un requin.

Mélissa Éthier préparait son mariage depuis quatre mois. Elle s’était imaginé plusieurs scénarios, mais celui qu’elle a vécu ne lui avait jamais frôlé l’esprit.

Le samedi 4 novembre, la veille de son mariage, la dame de 36 ans fêtait l’anniversaire de son futur époux à la discothèque du Club Amigo à Guardalavaca en compagnie de sa famille et ami. À minuit, ils ont pris un shooter pour l’anniversaire de son conjoint. Mme Éthier est ensuite sortie à l’extérieur de la discothèque pour fumer une cigarette.

Trop tard

À peine quelques minutes plus tard, une voiture de police est arrivée en trombe avec un homme qui venait de se faire mordre par un requin.

La dame qui a étudié trois sessions en soins infirmiers n’a pas hésité à aider.

«C’était glissant tellement il y avait de sang par terre. J’ai aidé les policiers à mettre le soluté en place. Tout ce que j’avais c’était un ruban qui n’adhérait pas bien pour mettre le soluté. J’ai dû prendre mes doigts pour couper le ruban pendant que je marchais dans le sang. Les policiers ne semblaient pas savoir quoi faire», s’est rappelée Mélissa Éthier.

Selon la dame, les ambulanciers sont arrivés 55 minutes après l’événement. Malheureusement, il était trop tard.

«Le gars a crié juste avant de mourir comme s’il cherchait son air en même temps que les ambulanciers sont arrivés. Tout le monde pleurait, ses amis étaient sous le choc», a dit la nouvelle mariée.

La Québécoise se considère comme très chanceuse, car plus tôt dans la journée elle avait emprunté un pédalo et la cousine de son conjoint avait aperçu le requin dans l’océan Atlantique. On lui avait demandé de sortir de l’eau.