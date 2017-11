Fini l'époque où on disait à son enfant «ne parle pas aux inconnus». Avec l'avènement des réseaux sociaux, les étrangers entrent carrément chez vous, dans votre intimité.

Snapchat, Musically, Instagram, Asf.Me, Sarahah, on ne compte plus les nouvelles plateformes disponibles sur les appareils intelligents.

L'équipe de «J.E.» s'est attardée à l'application que nos voisins français surnomment «l'application de tous les scandales»: Periscope.

Conçue en 2013 et vendue à Twitter en 2015, l'application Periscope est devenue la même année l'une des plus populaires sur iPhone.

Deux ans et plus de 10 millions d'utilisateurs plus tard elle suscite un véritable engouement, notamment auprès des jeunes Québécois.

La séduction est omniprésente sur cette plateforme créée initialement pour briser les frontières et vivre un évènement d'actualité comme si vous y étiez.

Le principe? L'utilisateur diffuse en direct ce qu'il filme à l'aide de la caméra de son appareil intelligent. L'abonnement gratuit à Periscope donne accès à toutes les vidéos diffusées à travers le monde.

L'auteur de la vidéo n'a même pas besoin de donner son approbation et les utilisateurs peuvent interagir, par écrit, en tout temps.

Informations sensibles

Noms des frères et sœurs, des parents, leurs lieux de travail, horaires, nom de l'école fréquentée par les enfants: avec ces vidéos il n'y a plus aucun secret. À l'école comme à la maison, les jeunes s'exposent au monde entier.

En l'espace de quelques clics, l'équipe de «J.E.» a pu retracer les enfants grâce à leur nom d'utilisateur, quelques informations laissées au hasard des discussions, mais surtout avec l'outil de géolocalisation de l'application. Cinq minutes de recherches et au plus trois heures de route, c'est tout ce qu'il a fallu pour aller frapper à leurs portes.

Les parents étaient sous le choc d'apprendre tous les détails donnés par leurs enfants: «Ils ont accès à tout, ils voient tout», à lancé une mère de famille troublée par les vidéos que nous lui avons présentées. «Moi j'habite à La Durantaye et on est présentement dans mon lit», mentionnait sa fille dans une vidéo sur cette plateforme.

Une fois la surprise passée elle a ajouté: «J'étais au courant qu'ils faisaient des vidéos pour s'amuser, mais je ne voyais pas le danger. Maintenant je le vois et très clairement à part de ça».

Le père d'une autre jeune fille qui a attiré notre attention sur Periscope est informaticien et croyait avoir pris les dispositions nécessaires pour s'assurer que celle-ci utilise les réseaux sociaux de façon sécuritaire: «Je lui ai fait désactiver la géolocalisation», a-t-il mentionné.

Dans sa vidéo, celle que nous surnommerons Léa-Rose mentionnait clairement le nom du parc et la ville où elle se trouvait lors de la diffusion disponible pour tous.

Son père était visiblement ébranlé: «Il y a encore beaucoup d'éducation à faire le fait que vous venez de Montréal pour cogner à ma porte, avec tous ces détails, c'est un bon exemple», a déclaré ce dernier.

Une porte grande ouverte

Les internautes mal intentionnés sont nombreux sur les applications de vidéos en direct. Propositions indécentes, conversations osées, le danger est omniprésent.

«Enlève tes vêtements, embrassez-vous, danse», sont quelques-unes des nombreuses propositions faites par des internautes vraisemblablement plus âgés aux adolescents.

Certains n'avaient pas atteint l'âge moral de 13 ans exigé par Periscope pour se créer un compte.

«Es-tu voyeuse? Viens voir je te la montre»: ce genre d'invitation est monnaie courant sur Periscope et sur d'autres applications. «J.E.» entamé la discussion avec l'un des nombreux internautes au profil douteux. Son compte ne contenait que des vidéos sexuellement explicites.

Il pensait s'adresser à une jeune fille de 14 ans, mais cette information n'a pas ralenti ces ardeurs pour autant. Au contraire, il a invité la présumée jeune fille à se dévêtir et lui a même donné rendez-vous dans un lieu public.

Nous avons filtré le contenu des conversations en raison de la vulgarité de ces propos. «Pourvu que tu ne sois âgé de 10, 11, 12 ou 13 ans...si tu veux te toucher tu as bien beau», à entre autres écrit l'homme d'une cinquantaine d'années.

Confronté devant la caméra de «J.E.» l'individu a mentionné: «Je suis dans le trouble», avant de prendre la fuite en voiture. Une heure plus tard, il supprimait toutes les vidéos compromettantes de son compte et a changé son nom d'utilisateur sur Periscope. Autrement, son contenu serait probablement encore disponible en ligne.

Les responsables de Twitter Canada, qui sont propriétaires de l'Application Periscope, n'ont pas voulu expliquer pourquoi leur plateforme tolère ce genre de vidéos.

Ce n'est pas la première fois que du matériel «inapproprié» trouve refuge sur cette tribune.

En mai 2016, une jeune femme de 19 ans a diffusé, en direct, une vidéo au terme de laquelle elle se suicide. Des scènes de crimes et de viols ont aussi été mises en ligne dans le passé.