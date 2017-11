10 ans de prison pour maltraitances sur des soldats musulmans

Un instructeur militaire du corps des Marines a été condamné vendredi à dix ans de prison pour s'être livré à des mauvais traitements sur plus d'une dizaine de recrues musulmanes, dont l'une est décédée en 2016, ont rapporté des médias américains.

Le sergent d'artillerie Joseph Felix avait été reconnu coupable jeudi de mauvais traitements infligés à ces recrues lors de leur formation sur la base de Parris Island, en Caroline du Sud (sud-est).

Un jury militaire composé de huit hommes et femmes a considéré que Joseph Felix, un vétéran de la guerre d'Irak, portait la plus grosse responsabilité parmi les six instructeurs ayant participé à des actes de bizutage extrême sur ces recrues, les traitant de terroristes.

Deux de ces recrues avaient été forcées d'entrer dans des séchoirs à linge industriels et, dans un cas, la machine avait été mise en route quand elles avaient refusé de renier leur foi.

Et Raheel Siddiqui est mort après une chute du deuxième étage d'un bâtiment en mars 2016, après avoir enduré plusieurs jours de bizutage bien plus dur que l'entraînement intensif normal. L'armée américaine a classé sa mort en suicide.

En octobre, sa famille a poursuivi le corps des Marines, réclamant 100 millions de dollars d'indemnités et affirmant qu'il avait été conduit par un supérieur non identifié sur le balcon d'où il est tombé.

La peine prononcée vendredi, qui comprend également une exclusion de l'armée pour conduite déshonorante, est plus sévère que les sept ans de prison recommandés par le procureur.

L'affaire ira automatiquement en appel en raison du règlement militaire pour les jugements qui impliquent de longues peines de prison et des exclusions pour ce motif.