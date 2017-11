Archibald prendra de l’expansion à Blainville

Archibald poursuit son expansion et prévoit l’ouverture d’un nouveau restaurant le printemps prochain à Blainville dans les Laurentides.

«C’est un secteur en pleine croissance. On sera situé tout près des Outlets de Mirabel», a indiqué vendredi au «Journal de Québec» le grand patron d'Archibald, François Nolin.

L’investissement de 4 millions $ devrait permettre la création de 120 emplois.

Si tout se déroule comme prévu, l’ouverture de ce cinquième restaurant Archibald aura lieu en mai 2018. Les travaux de construction doivent débuter sous peu.

La région de Montréal apparaît d’ailleurs clairement dans le radar d’Archibald, déjà présente à l’aéroport Montréal-Trudeau avec un restaurant phare très prisé des voyageurs.

À l’automne 2018, Archibald ouvrira également un restaurant à Brossard, dans le quartier DIX30. Un investissement de 3 millions $.

Archibald dit regarder du côté des banlieues pour ouvrir de nouveaux restaurants, là où les clients peuvent se déplacer facilement.

Après ces deux ouvertures, Archibald n’écarte pas une expansion du côté de Gatineau et en Ontario.

Pour l’instant, la direction de l’entreprise écarte tout projet d’ouverture dans la région de Québec alors que déjà deux succursales sont en activité.

Les bières en Ontario

Depuis qu’elle est passée chez le brasseur Labatt il y a un an, la microbrasserie Archibald a notamment vu le nombre de ses points de vente exploser, passant de 2000 à plus de 4500 au Québec et en Ontario.

Le marché ontarien est clairement dans la mire d’Archibald. «On aimerait éventuellement faire notre entrée dans les magasins de la LBCO. On veut faire cela correctement et on sera patient», a fait valoir M. Nolin.

La microbrasserie Archibald brasse de nombreuses bières de style ale, lager, porter et pilsner dans des canettes reconnaissables à leur design rétro unique.

Les principales bières d’Archibald sont la Chipie, la Joufflue, la Matante, la Brise du Lac, la Ciboire et la Valkyrie.

Fondée à Québec en 2005, la microbrasserie Archibald emploie plus de 500 personnes.