Eminem de retour en duo avec Beyoncé

L'artiste américain Eminem a amorcé vendredi la sortie de son premier album en quatre ans avec la publication du titre «Walk on Water» dans lequel il rappe aux côtés de la vedette de la pop Beyoncé.

La chanson qui se démarque des précédentes créations d'Eminem sera le premier extrait de l'album «Revival», a fait savoir le rappeur de 45 ans dans une série de messages publiés sur les réseaux sociaux.

Il n'a pas révélé la date de sortie du nouvel opus, mais, dès dimanche, ses fans pourront mieux appréhender l'univers de «Revival» lorsqu'Eminem interprétera «Walk on Water» pour la première fois sur scène durant les MTV European Music Awards à Londres, a annoncé MTV vendredi.

Eminem, rappeur qui a vendu le plus de disques de l'histoire, s'éloigne avec cette chanson du style acerbe et brut qui l'a fait connaître. Elle est rythmée dans sa quasi-intégralité par les notes d'un piano et bercée par la voix suave de Beyoncé.

La thématique du morceau est aussi singulière pour l'artiste aux messages souvent politiques: il y est désormais question pour le quadragénaire qui s'était autoproclamé «Dieu du rap» d'analyser son parcours et de décrypter sa personnalité en faisant preuve d'humilité.

Beyoncé qui fait avec cette chanson une de ses premières apparitions depuis la naissance de ses jumeaux en juin, loue ainsi un personnage profondément humain, tandis qu'Eminem évoque doutes et perfectionnisme.

«Est-ce que ça va juste être un nouveau faux pas/Qui viendra ternir le peu d'héritage, d'amour ou de respect que j'ai pu amasser», se demande Eminem dans la chanson.

Sur la fin du morceau, il revient au rap plus cadencé qu'on lui connaît et évoque sur un ton sarcastique le titre «Stan», son plus grand tube sorti au début des années 2000.

En octobre, l'artiste blanc et issu d'un milieu défavorisé qui a massivement voté pour Donald Trump lors de l'élection de 2016, avait lancé un ultimatum à ses fans, leur demandant de choisir entre lui et le 45e président des États-Unis.

«Le racisme, c'est la seule chose qu'il fait fabuleusement», avait-il déclaré lors d'une cérémonie de remise des prix de la chaîne américaine BET, sortant alors de son silence après une année où il a fait peu d'apparitions publiques.