EN IMAGES | La neige s'amène sur Québec

La neige a fait son arrivée à Québec vendredi matin, et les usagers de la route devront adapter leur conduite, puisque des vents importants ne facilitent pas le chemin vers le boulot.

En effet, Québec 511 rapportait des vents de 70 à 90 km/h, notamment sur les ponts de Québec et Pierre-Laporte, et demandait aux automobilistes de se montrer prudents.

La glace noire était aussi au rendez-vous sur plusieurs routes. Toutefois, aucun accident majeur n’a été rapporté vendredi matin. Seule une sortie de route, sur l’autoroute Robert-Bourassa, en direction nord, à la hauteur de la sortie du boulevard Wilfrid-Hamel, a été rapportée. L'incident n'a fait aucun blessé.

Du côté d’Environnement Canada, on prévient que la neige sera au programme toute la journée. Toutefois, les quantités qui doivent tomber n’ont pas été précisées.

«Pour Québec, ce sera des averses de neige ici et là. C’est venteux, donc ça peut parfois causer de la poudrerie. Les rafales peuvent atteindre 70 à 90 km/h», dit René Roux, météorologue chez Environnement Canada.

Les tapis de neige apparaîtront surtout au nord de la ville, selon M. Roux.

«Surtout en terrain montagneux, au nord de Québec, comme à Stoneham», précise-t-il.

Le temps froid pourrait prendre les usagers de la route par surprise. «Avec la neige et la température qui chute, c’est certain que ce sera glissant à certains endroits et qu’il y aura des accrochages, surtout que plusieurs n’ont pas encore leurs pneus d’hiver», souligne le météorologue.

Le temps sera un peu plus doux samedi, avec un mercure de -2 degrés et du soleil.