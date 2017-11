Excédents en hausse pour Desjardins et augmentation des ristournes

Les excédents avant ristournes aux membres du Mouvement Desjardins ont bondi au troisième trimestre, passant de 454 millions $ l’an dernier à 758 millions $ cette année, en grande partie grâce à la vente de ses deux filiales Western Financial Group et Western Life Assurance.

La vente des deux entreprises du secteur des assurances à une filiale de Wawanesa pour un montant total d’environ 775 millions $ avait été annoncée en février dernier et a été complétée au cours du troisième trimestre de l’exercice en cours. Le gain attribuable à cette transaction est de 258 millions $ net des frais et après impôts, a précisé Desjardins, vendredi, en dévoilant ces résultats de la période de trois mois terminée le 30 septembre dernier.

Les revenus d’exploitation de Desjardins ont été de 3,68 milliards $ au troisième trimestre de 2017, contre 3,56 milliards $ pour la période correspondante de l’exercice précédent. Le revenu total du groupe, qui comprend pour la période de juillet à septembre dernier une perte de placement de 484 millions $, entre autres, a été de 3,68 milliards $, contre 4,09 milliards $ un an plus tôt.

Ristournes en hausse

Les ristournes aux membres se sont élevées à 60 millions $ au troisième trimestre de 2017, contre 35 millions $ un an plus tôt. Desjardins a aussi inscrit un retour à la collectivité de 24 millions $ au cours de son dernier trimestre complété, contre 30 millions $ l’an dernier.

«L'on doit certes se réjouir de ces excellents résultats, mais ce qui me satisfait le plus, ce sont les retombées tangibles que Desjardins génère, comme en témoigne la croissance des sommes retournées à nos membres et aux collectivités», a déclaré le président et chef de la direction, Guy Cormier.

Au 30 septembre dernier, soit à la fin du troisième trimestre, l'actif total du Mouvement Desjardins se chiffrait à 276,3 milliards $, en hausse de 17,9 milliards $, ou de 6,9 %, depuis le 31 décembre 2016.

«La progression du portefeuille de prêts et acceptations nets ainsi que de celui de valeurs mobilières est en grande partie à l'origine de cette croissance», a indiqué l’entreprise, soulignant que l'encours des prêts hypothécaires résidentiels avait augmenté de 4,7 milliards $ depuis le 31 décembre 2016.

Le rendement des capitaux propres a été de 12,6 % au troisième trimestre de 2017, contre 8,3 % un an plus tôt.