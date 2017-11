Le Festival Juste pour rire aura bel et bien lieu l’été prochain, a assuré vendredi l’ex-premier ministre Pierre-Marc Johnson, membre du conseil d’administration de Juste pour rire.

En entrevue avec Mario Dumont à LCN, M. Johnson a indiqué qu’un nouveau propriétaire devrait être choisi dans les prochaines semaines. «C’est clair qu’il faut que la transaction se fasse très rapidement», a-t-il dit.

«Il y a de gros joueurs qui sont dans la diffusion, le secteur du spectacle, le secteur du financement brut, de l’entertainment», a-t-il dit à propos des prétendants.

«C’est une question de semaines» avant qu’un nouveau propriétaire arrive, selon l'ancien chef péquiste.

Même si Gilbert Rozon, le fondateur de Juste pour rire, n’est plus là, c’est quand même lui qui devra choisir l’acheteur de l'entreprise qu'il a fondée au début des années 1980.

À la fin octobre, le Groupe Juste pour rire et ses actionnaires ont annoncé qu'un mandat a été confié à RBC Marchés des capitaux afin d'explorer plusieurs options relatives à la vente des actions du groupe.

Rappelons qu’une dizaine de femmes ont allégué publiquement avoir été agressées, abusées ou harcelées sexuellement par Gilbert Rozon.

«Juste pour rire est une organisation considérable, animée par des gens très fiers de donner à Montréal un événement de grande envergure, considérée comme le dixième à travers le monde», a fait savoir Pierre-Marc Johnson.

L’ex-politicien a notamment rappelé que le Festival Juste pour rire, qui fait rayonner Montréal, rapporte des retombées économiques de 34 millions $ par année.

Cap sur juillet 2018

«Il y a un festival qui aura lieu l’été prochain», a-t-il réitéré vendredi après la confirmation par un porte-parole mardi de la tenue de l’événement, du 14 au 28 juillet 2018.

Cette journée-là, des dizaines d’humoristes, dont Martin Petit et François Bellefeuille, annonçaient qu’ils se regroupaient pour fonder le Festival du rire de Montréal, dont la première édition aura lieu l’été prochain.

Pierre-Marc Johnson a qualifié de «parfaitement légitime» l’initiative des humoristes dans un «contexte de controverse». «Juste pour rire n’est pas contre la concurrence, bien au contraire», a-t-il précisé.

«Je pense que quand il y aura un nouveau propriétaire [à Juste pour rire], il y a peut-être des choses qui vont rentrer dans l’ordre», a-t-il toutefois laissé entendre.

Selon lui, Juste pour Rire est «une organisation dont l’impact va bien au-delà des spectacles en scènes ici».

«Juste pour rire, c’est une très grosse machine qui donne des emplois», a-t-il ajouté, soulignant qu’il y a près de 3000 personnes associées au festival cette année, dont plus de 400 salariés pendant le festival et plus de 2000 contractants, techniciens et autres.