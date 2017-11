La première mairesse trans au Canada élue au Québec

La première personne ouvertement trans à être élue à la mairie au Canada ne se trouve pas dans une grande métropole, mais dans un village de seulement 900 habitants.

Julie Lemieux est devenue la mairesse de Très-Saint-Rédempteur, en Montérégie, en récoltant 48 % des suffrages dimanche, soit 235 votes. Son adversaire, le maire sortant Jean Lalonde, a terminé en troisième position en obtenant 23 % des votes.

Tous les citoyens de cette localité située près de Rigaud rencontrés par le Journal étaient parfaitement à l’aise avec le fait que leur mairesse ait déjà été un homme.

Marie-Paule Laliberté, une résidente de la rue des Hérons, raconte que Mme Lemieux lui a mentionné qu’elle était trans lorsqu’elle faisait du porte-à-porte.

« Mon conjoint et moi, on n’a pas de problème avec ça, assure la femme de 74 ans. D’ailleurs, on a voté pour elle, parce qu’on était d’accord avec ses idées. »

Durant la campagne électorale, Julie Lemieux a notamment promis d’améliorer la communication entre les élus et les citoyens, d’augmenter le nombre de services pour les jeunes familles et d’embellir le site web de la municipalité.

Idées progressistes

Charles St-Pierre, qui était aussi au courant de la transsexualité de la candidate au moment de voter, affirme ne pas avoir été influencé par cette réalité.

« Le maire sortant était pour le statu quo, et moi, j’ai des idées progressistes, explique le résident du chemin des Pommiers-Fleuris. Je pense que c’est aussi le cas de Mme Lemieux, et c’est pour ça que j’ai voté pour elle. »

De son côté, la nouvelle mairesse a indiqué au Journal qu’elle n’était pas encore prête à accorder une entrevue sur sa transsexualité, bien qu’elle soit ouverte avec les citoyens à ce sujet.

Mme Lemieux a été conseillère municipale pendant quatre ans avant de devenir mairesse et s’est toujours présentée comme une femme devant les électeurs.

Cinquième au monde

Selon les recherches du Journal, Julie Lemieux serait la cinquième personne ouvertement trans à être élue à la mairie dans le monde.

Georgina Beyer serait la première à avoir réussi cet exploit, en devenant mairesse de Carterton, en Nouvelle-Zélande, en 1995.

Aux États-Unis, Stu Rasmussen a effectué deux mandats comme maire de Silverton, en Oregon, avant d’être élu pour un troisième mandat en 2008, cette fois comme mairesse.

La même année, la femme trans Jenny Bailey est devenue mairesse de Cambridge, en Angleterre.

Madhu Bai Kinnar s’affichait également comme trans lorsqu’elle a accédé à la mairie de Raigarh, en Inde, en 2015.

Récemment, le maire de la ville de New Hope, au Texas, a annoncé qu’il était devenu une femme. Toutefois, celle qui se nomme maintenant Jess Herbst (plutôt que Jeff Herbst), n’était pas ouvertement trans au moment de son élection, en 2016.