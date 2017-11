Les aînés de Québec plus nombreux à échouer à leur examen de conduite

Les conducteurs de 75 ans et plus de Québec sont ceux qui réussirent le moins leurs examens de conduite à la SAAQ.

Selon des chiffres obtenus par TVA Nouvelles, la région de la Capitale nationale affiche le plus bas taux de réussite de ces examens de réévaluation obligatoire à l'âge de 75 ans au Québec.

Depuis 3 ans, Québec termine dernière sur 17 régions au classement de la Société d’assurance automobile du Québec, avec des taux de réussite de 31% pour 2017, 40% pour 2016 et 41% en 2015.

Les conducteurs de 75 ans et plus de Montréal et du nord du Québec sont les grands champions de la conduite, avec des taux de réussite avoisinant les 85 % depuis 3 ans.