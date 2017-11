Les ponts Honoré-Mercier et Jacques-Cartier s’ajoutent à l’échangeur Turcot

Au cours des derniers week-ends, l’échangeur Turcot était l’entrave majeure sur le réseau routier métropolitain, cette fin de semaine les automobilistes auront également des contraintes pour emprunter les ponts Honoré-Mercier et Jacques-Cartier.

Samedi et dimanche de 6 h à midi, le pont Honoré-Mercier sera amputé de l’une de ses deux voies en direction de la Rive-Sud entre Montréal et Kahnawake.

Cette entrave entraîne la fermeture de la bretelle vers la route-138 ouest (vers Châteauguay), le samedi de 6 h à 10 h, alors que dimanche suivant le même horaire, la bretelle menant à la route 132 est (vers La Prairie).

Dimanche de 23 h à lundi 4 h, il sera complètement impossible de se rendre à Montréal par le pont Jacques-Cartier.

Turcot

L’échangeur Turcot ne sera pas en reste, alors que deux bretelles en direction de l’autoroute 720 est seront complètement fermées à la circulation de vendredi 23 h 30 à lundi 5 h, soit en provenance des autoroutes 15 sud et 20 est.

Les entrées pour l’autoroute 720 est en provenance des rues Notre-Dame et de la Cathédrale seront accessibles.

De plus, la bretelle pour l’autoroute 15 nord (Décarie) de l’autoroute 20 est ne sera pas praticable.

Les automobilistes ne pourront pas circuler sur la rue Saint-Jacques entre le boulevard Décarie et la rue De Courcelle de vendredi 20 h à lundi 5 h, et ce, dans les deux directions. Cette fermeture entraîne également celle du boulevard Décarie entre le boulevard De Maisonneuve et la rue Saint-Jacques, selon le même horaire.

La sortie 2 (rue Saint-Jacques) de l’autoroute 720 ouest (Ville-Marie) ne sera pas disponible de vendredi 22 h à lundi 5 h.

Depuis lundi 5 h, les automobilistes sont confrontés à une nouvelle configuration pour l’échangeur Turcot, soit pour l’autoroute 20 est. Les usagers de l’autoroute 720 est doivent garder la voie de gauche, ceux de l’autoroute 15 nord doivent utiliser la voie du centre tandis que ceux provenant l’autoroute 15 sud peuvent poursuivre sur la voie de droite.

Le nouvel aménagement perdurera jusqu’au début de l’année 2018.