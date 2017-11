Les profits de la Financière Power reculent à cause des ouragans

La Financière Power a annoncé vendredi un bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires de 463 millions $ ou 0,65 $ par action au troisième trimestre. Les ouragans ont notamment mis à mal les résultats de sa filiale Great-West Lifeco.

Durant la même période de trois mois de 2016, la société de gestion et de portefeuille avait dévoilé un bénéfice net de 539 millions $ ou 0,76 $ par action.

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires comprend la quote-part de la Financière Power, qui se chiffre à 123 millions $ ou 0,17 $ par action, ainsi que la charge de 175 millions $ qui a plombé les résultats de la filiale Great-West Lifeco en raison d’une saison des ouragans particulièrement dévastatrice.

L’entreprise a précisé que sans cette charge de 175 millions $, la Financière Power aurait affiché un bénéfice net de 586 millions $ ou 0,82 $ par action.

En plus de Great-West Lifeco inc., la Financière Power, une filiale de Power Corporation, chapeaute la Société financière IGM Inc. et Pargesa Holding SA.