Lionel Perez succède à Denis Coderre

Quatre jours après la défaite de Denis Coderre, le caucus élu de ses conseillers a déjà désigné celui qui agira comme chef de l’opposition officiel à l’hôtel de ville de Montréal.

«On a pris quelques jours pour se ressaisir et faire des constats. On a tout de même un rôle, c’est 45 % de la population qui a voté pour nous, pour notre manière, pour notre parti», indique Lionel Perez qui remplacera Denis Coderre.

Ce dernier a tenu a expliqué sur les ondes de LCN les raisons qui selon lui on fait en sorte qu’il soit chef intérimaire.

«J’ai eu l’appui et la confiance de mes collègues, je pense que j’apporte une certaine structure, une certaine rigueur et on va devoir faire cette transition d’un parti au pouvoir à un parti d’opposition et il faudra être structuré et organisé», a-t-il expliqué.

Le chef permanent devrait être élu d'ici un an. M. Perez a exclu de se présenter comme chef officiel «pour des raisons personnelles».

«L’avantage que l’on a c’est qu’on avait plusieurs membres qui étaient sur le comité exécutif de l’administration précédente, moi-même inclus. On connait nos dossiers, on connait les forces, on connait les faiblesses. On va s’assurer que l’administration donne les comptes comme il se doit. À la fin de la journée ce qui est important c’est Montréal et les Montréalais», a ajouté le nouveau chef intérimaire.

Changement de nom

Le parti compte changer de nom en raison du départ de Denis Coderre, mais le nom final n’a pas encore été choisi. Des démarches devront être faites auprès du Directeur général des élections du Québec.

Lionel Perez avait pris position sur les médias sociaux quelques jours après l’élection qui a fait sortir l’administration Coderre de l’hôtel de ville, déplorant la faible campagne électorale menée par le maire sortant Denis Coderre.

«Il n’y a pas qu’une raison pour laquelle on a perdu, il y en a plusieurs. En autre, notre campagne a été mauvaise, nous n’avons pas été assez ambitieux», a rappelé M. Perez, sur les ondes de LCN.