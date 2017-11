Nouvelles mesures pour les parents et les proches aidants

Les changements annoncés dans le dernier budget fédéral relativement aux prestations du régime d’assurance emploi entreront en vigueur le 3 décembre prochain, le gouvernement Trudeau disant vouloir offrir plus de souplesse aux parents et aux proches aidants qui soignent eux-mêmes un être cher gravement malade ou blessé.

Certaines des nouvelles mesures ne s’adressent toutefois pas au Québec, qui dispose du Régime québécois d’assurance parentale.

Emploi et Développement social Canada a annoncé jeudi qu’un proche aidant qui soigne un membre adulte de sa famille gravement malade ou blessé aura droit à une nouvelle prestation d’un maximum de 15 semaines.

De plus, les prestations de 35 semaines ne seront plus exclusivement offertes aux parents, mais bien à tout membre de la famille immédiate et élargie d’un enfant gravement malade.

Afin de simplifier le processus, les médecins ainsi que les membres du personnel infirmier praticien pourront maintenant signer le certificat médical applicable pour toucher des prestations pour proches aidants.

En plus des prestations parentales standards de 12 semaines, les prestataires pourront opter pour une l’option prolongée, donnant droit à 18 semaines d’aide.

Aussi, les travailleuses admissibles auront dorénavant droit à des prestations de maternité jusqu’à 12 semaines avant la date prévue de leur accouchement.

Les travailleurs autonomes qui ont adhéré au régime d’assurance emploi sont eux aussi concernés par ces nouvelles mesures.

«En améliorant la souplesse, l’inclusivité (sic) et l’accessibilité des prestations pour proches aidants, de maternité et parentales de l’assurance-emploi et des congés connexes, nous offrons aux Canadiens plus d’options pour leur permettre de mieux concilier leurs responsabilités professionnelles et personnelles», a dit Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social.

Des mesures pour les travailleuses enceintes

Par ailleurs, Ottawa veut renforcer le soutien offert aux femmes qui ne travaillent pas parce qu’elles sont enceintes ou qui ont donné naissance à un enfant, ainsi qu’aux personnes devant s’occuper d’un nouveau-né ou d’un enfant adapté.

Ainsi, dès le 3 décembre prochain, les travailleuses enceintes pourront réclamer 15 semaines des prestations de maternité existantes dès la 12e semaine précédant la semaine prévue de l'accouchement. Actuellement, elles peuvent se prévaloir de cette mesure dès la 8e semaine précédant l’accouchement.

Ces mesures et d’autres annoncés par Ottawa ne touchent toutefois pas aux Québécois, qui disposent depuis 2006 du Régime québécois d'assurance parentale, lequel propose ses propres prestations de maternité et de paternité ainsi que des prestations parentales et d'adoption.