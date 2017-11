Plus de trois ans de prison pour Donat Lizotte

L'ex-chauffeur de taxi de Sept-Îles Donat Lizotte, reconnu coupable d'agression sexuelle sur une cliente, a reçu sa sentence vendredi matin au palais de justice de Sept-Îles.

Lizotte a été condamné à une peine de 3 ans et demi de détention. L’homme de 74 ans, qui a toujours nié avoir agressé sexuellement une cliente de 17 ans le 31 octobre 2015, affichait un large sourire lorsque les constables spéciaux l’ont amené dans une autre salle en attendant son transfert dans une institution carcérale.

Le juge Michel Parent a expliqué sa décision pendant plus d'une heure. Dès le début, il tenu à souligner la dignité et le courage de la mère et de la tante de la victime.

L’agression constituait déjà un drame pour la famille, mais une véritable tragédie a frappé à nouveau la famille quand la victime s’est suicidée 7 mois après l’agression.

Le juge a indiqué qu’il ne pouvait faire avec certitude un lien entre ce suicide et l’agression. Il croit toutefois que l’agression a certainement contribué à la détresse de la victime et de la perte d’estime d’elle-même.

Parmi les facteurs aggravants, le juge a retenu le fait que l’agression est le fruit d’une certaine réflexion puisque le chauffeur de taxi a amené la victime dans un endroit isolé où la victime ne pouvait pas demander de l’aide. De plus, elle était plus vulnérable compte tenu de son état d’intoxication avancé.

La tante de la victime qui a pris soin d’elle après l’agression se dit satisfaite même s’il elle s’attendait à une peine de 4 ans. Elle a affirmé que la famille pourra se reconstruire, malgré la perte de la victime qui était mère d’un très jeune enfant.