Québec envisage une loi pour encadrer les chiens d’assistance

Le cabinet de la ministre déléguée à la Santé publique, Lucie Charlebois, confirme qu’il étudie la possibilité d’encadrer la formation des chiens d’assistance, notamment destinés aux enfants autistes. Ces compagnons permettent notamment d’accompagner les jeunes dans leurs défis quotidiens.

«Nous nous penchons sur cette question», confirme Bianca Boutin, attachée de presse de la ministre. Cette réflexion fait suite à un reportage de l’émission J.E. qui a enquêté sur le cas d’une dizaine de familles qui ont été flouées par l’entreprise Mille soutiens canin. Ces familles ont déboursé des milliers de dollars pour offrir un chien d’assistance à leur enfant autiste. Or, les animaux se sont révélés complètement inadaptés, certains étaient malades ou carrément incontrôlables.

«Nous allons analyser la situation à partir de données solides et de recommandations scientifiques», laisse savoir le cabinet de Lucie Charlebois. Au lendemain du reportage de J.E., la ministre s’était dite interpelée par l’arnaque dont ont été victimes les clients de Mille soutiens canin.

Un vide règlementaire à combler

Actuellement, un vide règlementaire permet à n’importe qui de s’improviser dresseur de chien d’assistance. Dans plusieurs pays, comme les États-Unis, des lois et des organismes balisent l’entraînement de ces compagnons. Contrairement au Québec, les entraîneurs canins doivent obtenir une accréditation pour former et vendre ces chiens à vocation spécifique.

Une pétition pour demander l’encadrement de ces services a été ouverte sur le site de l’Assemblée nationale. Elle est initiée par des familles qui ont été flouées par une entreprise qui vendait des chiens d’assistances inadaptés. Ces victimes ont obtenu le soutien du député péquiste Dave Turcotte, porte-parole du Parti québécois en matière de services sociaux.

«On espère changer les choses, pour éviter que d’autres familles vulnérables ne tombent dans des pièges», explique Karine Lafrenière. Cette mère de famille avait versé 2000$ à l’entreprise Mille Soutiens canin sans jamais recevoir le chien d’assistance promis. La Commission des droits de la personne abonde dans le même sens. «Il y aurait intérêt probablement que ça soit légiféré, définitivement», a déclaré la conseillère Johanne Magloire à l’émission J.E.