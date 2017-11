Québec pourrait-il emboîter le pas à Ottawa sur les congés parentaux?

Au lendemain de l’annonce du gouvernement Trudeau de permettre d’étaler les prestations fédérales de congés parentaux sur une plus longue période, le Québec sera-t-il tenté de bonifier son propre régime dans un proche avenir?

Pour le moment, le gouvernement Couillard semble manifester peu d’appétit à cet égard, puisque le Régime d’assurance parentale du Québec est plus avantageux que ce qui a été proposé hier par Ottawa. La durée des prestations fédérales déjà fixée à un maximum de 35 semaines ne changera pas.

À l’heure actuelle, les parents québécois peuvent de leur côté toucher 70% de leur salaire pour les 30 premières semaines de leur congé parental et, par la suite, les prestations baissent à 55% du salaire jusqu’à un maximum de 55 semaines.

«Il ne faut pas perdre de vue que le régime québécois demeure encore le plus avantageux au Canada, rappelle le ministre de la Famille Luc Fortin. Nous avons aussi la politique familiale la plus généreuse au pays et l’une des plus généreuses au monde. Est-ce qu’on peut faire mieux? On peut toujours faire mieux», précise-t-il.

L’une des principales demandes des familles d’aujourd’hui est de pouvoir compter sur plus de temps avec leurs proches.

«L’enjeu, c’est le temps et, comme gouvernement, on souhaite donner du temps de qualité aux parents avec leurs jeunes enfants», ajoute le ministre Fortin en soulignant que Québec devrait bientôt accoucher de nouvelles propositions en ce sens.

Si le programme est à ce point généreux, estime Philippe Couillard, c’est surtout grâce à la bonne santé des finances publiques de la province.

«Il n’y a pas de justice sociale, il n’y a pas de distribution [possible] si on n’a pas d’abord une bonne prospérité, solide, durable et bien répartie, explique le premier ministre. Il faut toujours revenir à ça, c’est une boucle sans fin.»

Le ministre de l’Emploi, qui verrait aussi son ministère être touché par d’éventuelles modifications au régime actuel, s’est montré quant à lui peu ouvert à l’idée d’allonger le congé parental, rappelant que la province offre déjà de généreux services de garde.