Remplacement du toit du Stade olympique: un dossier d'affaires déposé en 2019

La Régie des installations olympiques (RIO) a soutenu vendredi matin qu’elle entamera la troisième et dernière phase du processus de remplacement de la toile du Stade olympique, qui consiste en l’élaboration du dossier d’affaires devant être déposé en juin 2019.

Dans un communiqué, on peut lire que l’option d’une toiture «textile, fixe et souple» sera privilégiée. L’idée est de pouvoir enlever une ou plusieurs sections du toit au besoin, des avenues qui seront également analysées. Le but est de pouvoir tenir ponctuellement des événements se déroulant à ciel ouvert.

«L’avantage de ce processus, c’est qu’il nous encadre et nous assure que ce projet est mené avec rigueur et transparence afin de doter le Stade d’une toiture fonctionnelle, fiable et au meilleur coût, ce qui nous permettra d’y tenir des événements à [longueur d'année]», a indiqué Michel Labrecque, président-directeur général du Parc olympique.

«Il s'agit d'une décision mûrement réfléchie et responsable, démontrant la confiance des élus envers le travail entamé par la RIO depuis 2011. Par cette décision, le gouvernement reconnaît que le Parc olympique constitue un pôle incontournable de la métropole, tant sur le plan social et événementiel qu'économique», a-t-il poursuivi.