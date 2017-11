Stromae a songé au suicide

Le chanteur d’origine belge Stromae a admis avoir songé au suicide après avoir pris des médicaments anti-paludisme qui lui ont causé, et lui causent encore aujourd’hui, d’importants troubles mentaux.

Juin 2015, Stromae est en pleine tournée mondiale de son album Racine Carrée. De passage en République démocratique du Congo, il doit être rapatrié d’urgence en raison d’ennuis de santé. On découvrira plus tard qu’il a souffert de graves effets secondaires au Lariam (méfloquine), un médicament utilisé pour le traitement et la prévention de la malaria.

Le site web Purepeople.com a diffusé vendredi un extrait du documentaire Malaria Business dans lequel Stromae se confie sur ses problèmes d’angoisse et avoue avoir songé au suicide.

«Mon frère a eu le déclic. Il s'est rendu compte qu'il y avait un truc qui n’allait pas. Et je pense que s'il n'avait pas été là, je me serais sans doute suicidé cette nuit-là. Ça, c'est sûr. Je pèse bien mes mots quand je vous dis ça. S'il n'avait pas été là, je ne pense pas que je pourrais vous parler aujourd'hui», révèle-t-il.

Le chanteur admet que toutes les conditions étaient réunies pour l’éclosion de ses troubles mentaux.

«C'était dans le cadre de ma tournée en Afrique. J'étais stressé, j'étais épuisé. Tout prédisposé à péter un plomb, mais l'accélérateur c'était le Lariam. C'est de la paranoïa, c'est plein de trucs», explique-t-il.

Si Stromae indique encore vivre des épisodes difficiles, il semble se porter mieux. Son témoignage dans le documentaire-choc pourrait ouvrir la voie à un recours collectif contre la vente du Lariam en France et agira certainement comme une mise en garde pour tous ceux qui songeraient à en prendre.