«Surutilisation» et «mauvaise utilisation» des antibiotiques au Canada

L’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) soutient que la prescription et la consommation d’antibiotiques au Canada sont inquiétantes et que beaucoup reste à faire pour corriger la situation.

Selon l’ICIS, qui vient de publier des données internationales dans un outil interactif, «on prescrit plus souvent des antibiotiques au Canada que dans certains autres pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)».

En 2015, plus de 25 millions d’ordonnances d’antibiotiques ont été exécutées au pays, soit l’équivalent de 21 doses quotidiennes par 1000 habitants.

La moyenne des pays semblables est de 21 doses, mais des pays comme le Royaume-Uni, la Norvège, l’Allemagne, la Suède et les Pays-Bas ont un meilleur bilan, soit, respectivement, de 20, 16, 14, 12 et 10 doses quotidiennes par 1000 habitants.

L’Institut canadien d’information sur la santé souligne que, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), «les antibiotiques sont souvent surutilisés et mal utilisés et la résistance aux antibiotiques est l’une des plus grandes menaces pour la santé mondiale». L’Institut indique notamment que «les antibiotiques ne devraient pas être prescrits pour traiter le rhume et ses symptômes (par exemple: toux, mal de gorge)».

«Nous aimerions mobiliser davantage de professionnels de la santé et de patients; les chiffres montrent hors de tout doute qu’il nous reste à tous beaucoup de pain sur la planche», a affirmé, vendredi, la Dre Wendy Levinson, de la campagne Choisir avec soin de l’ICIS.

L’Institut soutient que, malgré les inquiétudes soulevées par la question des antibiotiques, le Canada se démarque tout de même au chapitre «des facteurs liés au style de vie et à l’état de santé». Ainsi, «au Canada, les hommes sont 35 % moins susceptibles de fumer que ceux d’autres pays de l’OCDE» fait remarquer l’ICIS, et «les adultes de certains autres pays de l’OCDE risquent presque deux fois plus de mourir d’un AVC que les adultes canadiens».