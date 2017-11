Travail bénévole: «aucune logique», dit la CORPIQ

Les propriétaires ne devraient pas être forcés d’habiter leur plex pour pouvoir le rénover eux-mêmes, plaide la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ), qui dénonce le manque de logique du nouveau règlement sur le travail bénévole.

À compter du 23 novembre, les bons samaritains pourront gracieusement effectuer des travaux «strictement cosmétiques» pour des écoles, des hôpitaux, des centres de la petite enfance, des organismes à but non lucratif ainsi que des entreprises de 10 employés ou moins, a confirmé mercredi la ministre Dominique Vien.

S’ils pourront peindre, poser des tablettes, du gypse et du revêtement de plancher, ils devront toutefois embaucher des professionnels pour la plomberie, l’électricité, la charpente et tout ce qui a trait à l’enveloppe extérieure du bâtiment, même s’ils détiennent leurs cartes de compétence.

Propriétaires-occupants

Les propriétaires-occupants de duplex, triplex et quadruplex sont aussi visés par cette mesure et limités à l’exécution de menus travaux. Pour la CORPIQ, il n’y a «aucune logique» à ce que le gouvernement restreigne ces travaux aux propriétaires-occupants.

«Si je suis capable de faire un plancher chez mon locataire qui vit en haut de chez moi dans mon duplex, je suis capable de le faire dans mon triplex qui est dans un autre arrondissement», peste le porte-parole, Hans Brouillette.

«Essayez de convaincre un propriétaire en disant qu’il peut faire des travaux dans son immeuble parce qu’il l’habite, mais qu’il ne peut faire des travaux dans son autre immeuble, parce qu’il ne l’habite pas. Expliquez-moi le raisonnement derrière ça», questionne-t-il.

Plus large

Le règlement aurait aussi dû permettre à tout le moins la pose de portes et fenêtres par les propriétaires qui sont en mesure de le faire, selon lui, surtout que ce type de travaux ne représente pas de «danger» ni de «menace» pour la sécurité du public.

«La seule raison qu’on voit [pour expliquer le règlement], c’est pour des raisons de protection de marché», analyse M. Brouillette, qui accuse le gouvernement d’avoir «cédé aux demandes faites par les entrepreneurs de la construction».

La CORPIQ aurait aussi aimé que les «petits immeubles» de six logements et moins soient inclus dans la règlementation. «Ce n’est pas considéré comme du commercial au niveau des assurances et du financement hypothécaire», termine M. Brouillette.