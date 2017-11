«Tu ne peux même pas t’imaginer ce que j’ai vécu», aurait dit Marilyn Bergeron à son ami

Un proche de Marilyn Bergeron a dévoilé publiquement ce dont il a été témoin le 10 décembre 2007, quelques semaines avant la disparition de la jeune femme, en février 2008.

Jonathan Gauthier a rencontré Marilyn Bergeron quelques semaines avant sa disparition. Il a déclaré publiquement que la jeune femme avait peur et qu’elle avait vécu quelque chose de «pire que d’asssister à un meurtre», a raconté le témoin vendredi matin.

Accompagné de la mère de Marilyn, Andrée Béchard et de l'avocat Marc Bellemare, Jonathan Gauthier a confirmé que quelque chose n'allait pas du tout avec Marilyn.

«Je connais Marilyn depuis très longtemps. On a étudié en ATM ensemble. On s’est perdu de vue quelques mois. Quand j’ai re- déménagé à Montréal, on a repris contact sur Facebook. Le 10 décembre on s’est contactés pour se voir. Je suis allé la rencontrer chez elle. Quelque chose clochait. C’était une fille heureuse avant. Je suis arrivée chez elle. Elle était dans le noir elle jouait de la musique. Elle avait l’air extrêmement triste. On s’est rendu dans une fête d’ami dans Hochelaga-Maisonneuve. C’était une belle soirée jusqu’à ce qu’elle discute avec un ami. Cette discussion lui a ramené des souvenirs. Elle est devenue angoissée. Je l’ai ramassé en miettes dans le corridor. Arrivée chez elle, elle a éclaté en sanglots. Elle était vraiment triste et avait peur de quelque chose. Elle était inconsolable. Elle ne voulait pas me le dire. J’ai essayé de la mettre à l’aise. Je lui ai demandé si elle avait assisté à un meurtre? Elle répondait ‘’non c’est pire’’. ‘’Jo, tu ne peux même pas t’imaginer ce que j’ai vécu.’’ J’ai essayé de la faire parler pendant trois ou quatre heures. J’ai eu l’impression qu’elle ne voulait pas me mettre en danger.»

Le témoin n’a absolument aucune idée de ce qui troublait Marilyn à cette époque.

Sa mère bouleversée

Ce témoignage de Jonathan Gauthier a bouleversé la maman de Marilyn Bergeron, Andrée Béchard.

La dame a multiplié les apparitions publiques ces dernières années afin de retrouver sa fille.

«Son témoignage me touche. Depuis le début de la disparition de Marilyn je garde toujours la même version. Ma fille avait peur, elle a vécu un événement dramatique et elle était incapable d’en parler», croit fermement Mme Béchard.

Dans cette affaire de disparition, survenue il y a presque 10 ans, jamais un vêtement ou un objet qui aurait pu appartenir n’a été retrouvé, malgré «un travail sans relâche», ajoute sa mère.

Selon elle, la police n’a que des hypothèses pour expliquer ce cas non résolu. Selon Mme Béchard, «un terrible secret l’habitait. (...) Je suis convaincue que quelque chose de grave lui est arrivé».

Elle demande à ses amies, mais également les proches qu’elle a connus à Montréal de parler, afin d’apporter une réponse à sa disparition.

«Morte ou vivante, nous souhaitons savoir», lance Mme Béchard.

L’avocat Me Bellemare, qui soutient la famille de Marilyn Bergeron dans le cadre des recherches, a souligné que la dernière conférence de presse donnée en février 2017 pour relancer l’enquête a été un véritable succès.

Marilyn Bergeron aurait 33 ans cette année.

Comment aider?

Toute information pouvant permettre de retrouver Marilyn Bergeron peut être transmise à l’avocat Marc Bellemare en composant le 418-681-1227 ou à la famille de la disparue au 1-800-840-1526.

Site internet: trouvermarilyn.com