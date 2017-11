Un enfant de trois ans meurt après avoir mangé un grilled cheese

Des parents endeuillés cherchent des réponses une semaine après la mort de leur fils de trois ans.

Le petit Elijah Silvera a succombé à une grave réaction allergique après avoir mangé un grilled cheese à la garderie qu’il fréquentait dans le quartier de Harlem.

Selon ses parents, les éducateurs de la garderie étaient bien au fait que l’enfant était allergique aux produits laitiers.

La garderie a été fermée mercredi par les services sanitaires de la Ville de New York pour n’avoir pas surveillé un enfant de manière adéquate et pour avoir failli à suivre son plan de sécurité, rapporte le New York Times.

Un porte-parole du Service incendie de New York a fait savoir qu’aucune ambulance n’avait été appelée pour porter secours à l’enfant.

Un cousin d’Elijah, Robert Porras, a d’ailleurs confirmé que c’est la mère de l’enfant qui l’avait conduit en urgence à l’hôpital après avoir été appelée par les responsables de la garderie.

«Il n’y a rien de plus important que la sécurité de nos enfants et nous sommes très attristés par cette tragédie. Nous cherchons à comprendre ce qui s’est passé ici», a expliqué Christopher R. Miller, porte-parole des services sanitaires, dans un communiqué.

«Nous enquêtons rigoureusement pour faire toute la lumière sur cet incident et pour éviter qu’un tel drame ne se reproduise.»

M. Miller a tenu préciser qu’un protocole de sécurité était en place à la garderie fréquentée par Elijah.

Mais il a refusé de dire si les éducateurs avaient accès à un injecteur EpiPen.