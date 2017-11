Un Suédois accusé d'avoir violé de jeunes Canadiennes par internet

Il contraignait, en les menaçant, de jeunes mineures aux États-Unis et au Canada à pratiquer sur elles-mêmes des actes sexuels qu'il filmait via internet: dix ans de réclusion pour viol ont été requis contre un Suédois récidiviste, a-t-on appris vendredi de source judiciaire.

Agresseur récidiviste, l'homme, âgé de 41 ans, menaçait de tuer leur famille pour convaincre ses proies de se déshabiller et de se livrer devant leur webcam à des actes sexuels, dans certains cas avec des animaux ou un proche.

Les enquêteurs ont recensé 27 victimes, la plupart âgées de moins de 15 ans et résidant aux États-Unis, mais aussi au Canada et en Écosse, et localisées grâce aux vidéos stockées dans l'ordinateur de l'accusé.

Celui-ci a reconnu une partie des faits perpétrés entre 2015 et 2017, mais conteste l'accusation de viol retenue par le ministère public dans son réquisitoire.

«Un acte sexuel commis sur soi ne peut être comparé, s'agissant du préjudice, à un acte commis par un tiers», a plaidé l'avocat de la défense, Kronje Samuelsson, cité par l'agence TT.

Une condamnation pour ce chef dans ce genre d'affaires serait une première en Suède.

Le verdict est attendu le 30 novembre.

Impensable au Canada

Si la condamnation devait se matérialiser, il s’agirait d’une «nouveauté» dans le monde juridique. Au Canada, jamais un individu n’a été condamné pour un viol «à distance» et il serait étonnant de voir ce genre d’accusations être déposées de sitôt, selon l’avocat Me François-David Bernier.

«Je ne crois pas que c’est une cause qui va faire changer le Code criminel comme en Suède parce qu’en ce moment, le Code criminel ne va vraiment pas dans ce sens, il n’est pas adapté, note-t-il. Il va falloir que les politiciens se penchent sur la problématique et sur la technologie.»

«Il est clair que le droit est beaucoup plus lent que la technologie. Les politiciens doivent s’en rappeler et ne pas hésiter à agir surtout quand il est question de fléaux comme celui de la pornographie juvénile», ajoute-t-il.