Walmart perd une poursuite de 7,5 M $ US

Un jury de l’Alabama a donné gain de cause à un homme qui avait intenté une poursuite de 7,5 millions de $ US parce qu’il se serait fracturé une hanche en achetant une pastèque.

Henry Walker a intenté une poursuite en dommages et intérêts contre la multinationale en 2015 après une mésaventure vécue, le 25 juin, dans une succursale Walmart située à Phénix, en Alabama.

En tentant de récupérer une pastèque, son pied se serait pris sous une palette qui soutenait les fruits, a rapporté «The Columbus Ledger-Enquirer».

Le détaillant entend bien faire appel de ce verdict. «Nous sommes déçus du verdict, a lancé Randy Hargrove, jeudi. Nous croyons que le montant octroyé est excessif.»

L’un des avocats de Walker a indiqué que Walmart aurait dû recouvrir la palette afin de s’assurer que le pied d’un client puisse demeurer coincer.

Chez Walmart, on soutient que l’affichage et la façon de faire n’ont pas changé depuis l’incident et que c’est le client qui a fait preuve de négligence.