Ellen Page regrette d’avoir tourné avec Woody Alllen

Ellen Page a « honte » d’avoir travaillé avec Woody Allen.

La comédienne a publié un long message sur Facebook vendredi à propos des prédateurs sexuels qui sévissent à Hollywood. Si elle a accusé Brett Ratner d’avoir dévoilé qu’elle était lesbienne avant qu’elle le fasse elle-même, elle s’en prend aussi à Woody Allen, avec qui elle a tourné To Rome With Love en 2012.

Elle regrette que l’industrie n’ait pas réagi plus tôt face aux allégations qui entourent depuis longtemps Harvey Weinstein et Bill Cosby, mais aussi Roman Polanski et Woody Allen, sur qui pèse une sérieuse accusation d’attouchement sur mineure.

Aujourd’hui, elle regrette aussi d’avoir accepté de jouer sous sa direction, et elle n’est vraiment pas fière de cette collaboration.

« J’ai tourné avec Woody Allen, et c’est le plus grand regret de ma carrière, a-t-elle écrit. J’ai honte de moi. Je n’avais pas encore la voix que j’ai aujourd’hui, et je ressentais une certaine pression parce qu’évidemment, ”on ne dit pas non à Woody Allen”. Au final, c’est moi qui décide des films que je fais, et j’ai fait le mauvais choix. C’était une grossière erreur. »

Mia Farrow accuse depuis longtemps Woody Allen – son ex-compagnon – d’avoir fait subir des attouchements à leur fille adoptive, Dylan O’Sullivan Farrow en 1992, alors qu’elle n’avait que 7 ans. Le cinéaste a toujours démenti les allégations, mais le scandale refait régulièrement surface, et en 2014, la jeune femme avait elle-même témoigné dans une longue tribune publiée par le New York Times, dans laquelle elle détaillait les attouchements.

Aujourd’hui, Woody Allen est sur le fil du rasoir, et c’est son fils Ronan Farrow – qui a toujours cherché à faire éclater la vérité et s’est éloigné de son père quand celui-ci a épousé sa sœur adoptive, Soon-Yi Previn – qui a signé l’enquête du New Yorker qui a levé le voile sur les agissements de Harvey Weinstein le mois dernier.