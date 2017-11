«La drogue m’a rendu détestable», dit Elton John

Elton John a créé sa fondation de lutte contre le sida, la Elton John AIDS Foundation en 1992, et a depuis recueilli des centaines de millions de dollars dans le monde entier pour financer des programmes de soutien aux victimes de la maladie.

Ses efforts philanthropiques ont été récompensés lorsqu'il a reçu le Prix humanitaire Peter J. Gomes de la Harvard Foundation à Cambridge, dans l’État du Massachusetts. Le chanteur de 70 ans a cependant expliqué dans son discours, lundi soir, qu'il aurait souhaité avoir commencé à aider les autres plus tôt.

Évoquant à quel point il se sentait «emprisonné par (son) extraordinaire renommée», il a déclaré avoir été «une personne détestable» qui était «égoïste, égocentrique, déconnectée». Il a également expliqué qu'il était trop occupé par la drogue et par l'alcool pour aider les autres quand l'épidémie de sida a commencé dans les années 1980.

«Je suis vraiment une personne gentille, mais les drogues ont fait de moi un monstre, a-t-il indiqué au public du Sanders Theatre. Ne gâchez pas votre vie. J'ai perdu ma vie, mais je rattrape le temps perdu maintenant, d'accord?»

Le chanteur de Rocket Man en a dit davantage sur ce qui l'a poussé à la sobriété et à s’impliquer dans la lutte contre le sida, citant l'adolescent Ryan White, qui avait été expulsé de son école après avoir contracté le sida, et les souffrances que sa famille avait subies comme de véritables déclics.

Rappelant que le financement des services de prévention du VIH aux États-Unis est menacé, Elton John a poursuivi: «Les soins de santé pour les plus pauvres et les plus vulnérables sont attaqués, les politiques d'immigration injustes poussent les gens à se cacher et à s’éloigner des services dont ils ont besoin, l'injustice raciale et la violence sont de nouveau en hausse, les libertés civiles pour les personnes LGBT sont menacées (...) Tout cela est si profondément bouleversant. Mais je vous le promets, nous pouvons changer le monde et tout commence par accepter et aimer notre humanité commune.»