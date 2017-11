La guerre puis la peur de quitter sa maison

Après sept tournées à l’étranger et 30 ans de carrière militaire, l’ancien mécanicien Guy Martel ne sort presque plus de chez lui, de peur d’être saisi par une crise de stress post-traumatique en public.

«Ma maison est un des seuls endroits où je me sens en sécurité, indique, la voix douce, Guy Martel, 52 ans. Je me reconnais entre mes quatre murs et je n’ai pas peur qu’on me dérange où que je ne me sente pas à ma place comme à l’extérieur, dans la communauté civile. Mais c’est une vie très solitaire. J’ai tout ce qu’il me faut, sauf de la compagnie.»

Le résident de Lac-St-Charles, près de Québec, est un vétéran depuis deux ans des Forces armées, qu’il a rejointes en 1985. Sa carrière l’a conduit aux quatre coins du monde, incluant trois tournées en Afghanistan et deux en Yougoslavie.

Vie métamorphosée

«J’ai vu des amis mourir, j’ai vu de la violence, j’ai vécu des explosions», évoque-t-il.

Sa vie a changé de façon radicale en 2014. Il reçoit d’abord un diagnostic de sclérose en plaques. Peu de temps après, un autre diagnostic a l’effet d’une bombe : il est atteint d’un trouble de stress post-traumatique, en plus d’un trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité.

«À mon retour d’Afghanistan en 2011, les gens me disaient que je n’étais clairement pas normal. Mais pour ma génération de militaires, c’est mal vu [de demander de l’aide]. Ça a pris des années et même la fin de mon couple avant que j’accepte finalement de chercher de l’aide», confie Guy Martel.

Flash-back

Il vit seul et sort très peu, de peur de faire une crise en public. Durant ces épisodes, des flash-back le transportent dans des scènes de guerre qu’il a vécues. Il devient paranoïaque, très anxieux et s’enrage facilement.

«Il y a des matins, je me lève encore en me demandant : qu’est-ce que je fais aujourd’hui», laisse tomber Guy Martel.

Le courage d’aller chercher de l’aide dans le «couloir de la honte»

«Tu n’allais pas dans le couloir de la honte de peur de perdre ta job». Un ex-militaire atteint d’un trouble de stress post-traumatique dit avoir souffert des années en silence en raison du tabou entourant la santé mentale dans l’armée.

«Dans les Forces, si tu souffres, tu dois souffrir en dedans, tout seul. On se faisait souvent dire par la chaîne de commandement que si on allait dans le couloir de la honte qui menait aux services psychosociaux, notre carrière était finie», explique Sébastien Albert.

Fantassin pendant 17 ans, il a fait deux tours en Afghanistan qui l’ont laissé avec d’importantes douleurs dans le dos, un trouble de stress post-traumatique et de l’anxiété intense.

Voir ses amis mourir

Le résident de la Rive-Sud de Montréal avoue avoir fait deux tentatives de suicide depuis son retour du Moyen-Orient, ce qui l’a poussé à quitter les Forces armées en mai pour des raisons médicales.

«C’est ce que j’ai vu et vécu en Afghanistan qui m’a fait quitter les Forces. J’ai vu des amis mourir», dit-il, sans entrer dans les détails.

L’ex-sergent raconte qu’il lui a fallu au moins trois ans de «souffrance en silence» avant qu’il aille finalement chercher de l’aide psychologique.

L’été dernier, sa santé mentale a d’autant plus souffert, après avoir dû vivre pendant quatre mois «sur la carte de crédit» avant de recevoir son premier chèque de pension.

Une Job au McDo

Afin de subvenir aux besoins des siens, l’ex-militaire a tenté un retour au travail au... McDonald’s.

«C’est impossible pour moi de travailler. J’ai réussi à faire deux jours au McDonald’s avant de péter un plomb contre un petit adolescent qui me sifflait après pour que je lui parle. Ce n’est pas comme ça qu’on traite un militaire», relate Sébastien Albert.

«C’est un stress financier incroyable, qui fait juste s’ajouter à toutes les angoisses que tu vis déjà, dit-il. J’ai trois enfants et une femme à nourrir et aucun revenu qui entre.»

Son retour à la maison et ses problèmes de santé mentale ont aussi failli faire éclater son couple.

«Ma transition a été rock’n’roll pour toute la famille. Ma femme et moi sommes passés proche du divorce quelques fois depuis. Quand elle m’a rencontré, j’étais un homme très différent.»