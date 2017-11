La mairesse Plante souhaite garder Molson à Montréal

La mairesse élue de Montréal, Valérie Plante, a l'intention de tout mettre en oeuvre pour conserver les installations de Molson Coors dans la métropole.

La nouvelle élue a rencontré Geoff Molson au Centre Bell, samedi, à l'occasion d'une partie des Canadiennes, une équipe féminine de hockey.

Jeudi, TVA Nouvelles apprenait que la Ville de Longueuil serait sur les rangs pour accueillir les futures installations de l'entreprise présentement située sur la rue Notre-Dame à Montréal.

Des sources nous ont confié que des négociations sur la vente d'un terrain près de l'aéroport de St-Hubert seraient à un stade «avancé».

Ni la Ville de Longueuil ni Molson Coors n'ont voulu commenter ces informations.

En entrevue à TVA Nouvelles, la mairesse Plante s’est voulue rassurante : «Nous, on va tout mettre en oeuvre pour la conserver, cette entreprise-là. Elle est importante et comme je disais, elle fait partie de notre histoire, elle fait partie du développement de la ville. (...) On va travailler très fort pour s'assurer d'offrir, de proposer une situation qui va être absolument, comment, dire fabuleuses et pour les Molson et pour nous de notre côté.»

Questionnée sur des terrains qui pourraient être proposés à la famille Molson, la mairesse a laissé entendre que la Ville travaille à ce dossier depuis longtemps.

«Maintenant, c'est à moi, comme représentante de la Ville, de pouvoir faire valoir à la famille Molson l'intérêt et l'importance de cette industrie et cette entreprise au sein, sur l'île de Montréal», a-t-elle ajouté.