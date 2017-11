Le Dr Alain Sirard aurait mal réagi aux sanctions prises contre lui

Le Bureau du coroner a rendu public son rapport sur le suicide du Dr Alain Sirard survenu en décembre dernier au CHU Ste-Justine à Montréal.

Le pédiatre avait fait l'objet de reportages à la télé et dans les journaux et de sanctions avaient été prises de la part de l'hôpital pour enfants.

On reprochait au Dr Sicard d’avoir fait des signalements sans fondement à la DPJ, ce qui n’a jamais été démontré.

Le 6 décembre dernier, le Dr Sirard envoie un long courriel et des textos à sa famille. Inquiet, l’un de ses proches communique avec la police qui localise le médecin au 7e étage de l’hôpital Ste-Justine, mais il est déjà trop tard. Malgré les tentatives de réanimation, son décès est constaté.

Le rapport du coroner nous apprend que le Dr Sicard avait consulté un psychiatre parce qu’il était en dépression majeure, mais qu’il avait cessé ses consultations.

En octobre 2016, le médecin avait fait l’objet de sanctions de la part du CHU Ste-Justine. Ces sanctions demeurent confidentielles, mais le Dr Sirard y aurait très mal réagi.

On peut lire dans le rapport du coroner que «M. Sirard a intitulé L’insoutenable lourdeur de vivre sans dignité cette décision du comité de discipline du CHU Ste-Justine».

On lit également que cette décision «le décourage et constitue un élément de trop pour lui. (...) Il se sent incapable de vivre suite à toutes les épreuves des dernières années».

Le Dr Sirard se serait senti humilié du portrait dépeint de lui par les médias et du traitement reçu lors de ses témoignages.

On peut aussi lire dans le rapport du coroner : «Il est humilié en raison du portrait dépeint de lui par les médias, du traitement reçu lors ses divers témoignages et de son impossibilité de se défendre adéquatement devant les instances impliquées».

Le CHU Ste-Justine a réagi vendredi soir par un communiqué qui dit notamment : «Suite au décès du Dr Sicard, un comité qui relève du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens a été créé afin d’identifier les zones où des améliorations sont possibles dans des situations particulièrement stressantes, dont les processus disciplinaires».

Les proches du Dr Sirard ont réagi en condamnant le traitement médiatique qui avait été accordé à cette histoire.

«Toute cette médiatisation qui a été reprise et reprise, ça a eu un effet psychologique destructeur sur Alain», affirme la Dre Marie-Claude Miron, conjointe du Dr Sirard.

«Son travail en tant que médecin sur les traitements qu’il a pu faire ou les opinions qu’il a livrées dans le cadre de ses pratiques n’ont pas été remises en question. (...) Les commissaires ont déterminé que les droits des enfants n’avaient pas été lésés par mon père», ajoute son fils, Olivier Sirard.