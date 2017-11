«Le plus grand combat que j’ai eu à faire»

De nouvelles données montrent que les vétérans souffrent de plus en plus. Ils se confient en ce jour du Souvenir.

Le vétéran Martin Plouffe a dû se faire amputer deux membres à la suite de quatre missions outremer pour les Forces armées. Mais c’est aujourd’hui qu’il livre son pire combat, celui d’un retour à la vie civile au rythme des crises de stress post-traumatique et des flash-back.

«C’est très difficile de sortir chez moi à cause du bruit et des facteurs de stress. Donc, je m’isole et c’est extrêmement difficile. Mais ma maison, c’est mon cocon, ma zone de confort», souffle le caporal-chef à la retraite Martin Plouffe, qui a servi pendant 20 ans dans l’infanterie canadienne.

Il vit depuis 2013 seul chez lui, près de Joliette. Une vie d’isolement depuis que ses blessures physiques et mentales l’ont poussé à laisser sa conjointe après son départ des Forces en 2011.

Le nombre de vétérans qui, comme lui, souffrent de détresse psychologique et de difficulté d’adaptation à la vie civile est à la hausse. En ce jour du Souvenir, «Le Journal de Montréal» en profite pour raconter leur histoire.

Éviter les foules

Le quinquagénaire a perdu une jambe et un bras durant son service, mais il ne s’agit que de «dommages collatéraux lors de mes missions outremer», résume-t-il, sans vouloir en dire plus sur ses blessures.

Bien pire selon lui, il vit dorénavant avec un trouble du stress post-traumatique sévère, qui s’ajoute à un important trouble de l’anxiété. Il pense à l’armée «200 à 300 fois par jour». Il vit régulièrement des flash-back qui le propulsent dans son ancienne vie militaire.

«Je pourrais vivre sans problème avec mes blessures physiques. Mais je vis de l’anxiété tous les jours. Je fais mon épicerie tard le soir pour éviter les foules, et j’ai souvent peur d’une crise qui peut être déclenchée par n’importe quoi. C’est [l’isolement] qui m’affecte le plus dans ma vie», laisse-t-il tomber.

Pendant sa carrière militaire, le Québécois a multiplié les tournées à l’étranger, en commençant avec deux missions en Bosnie dans les années 1990. Sa carrière s’est terminée en 2011 après deux autres en Afghanistan.

À l’époque, il explique que les forces armées prenaient soin de lui du matin au soir. Horaire, uniforme, repas et activités pendant le jour, tout était réglé au quart de tour. Or, c’est tout le contraire qui l’attendait en faisant la transition vers la vie civile, après avoir passé deux ans à l’hôpital pour soigner ses blessures.

Pas préparé

«Après mon congé de l’hôpital, j’ai l’impression qu’on m’a mis sur une tablette et j’ai dû me battre pour tout ce que j’ai aujourd’hui de la part d’Anciens combattants Canada. Je n’avais absolument aucun soutien, aucun encadrement et je ne savais même pas où me tourner pour trouver de l’aide», souffle Martin Plouffe.

Six ans après son départ des Forces, l’ex-militaire dit que rien n’aurait pu le préparer pour la difficulté de la transition vers la vie civile.

«C’est le plus grand et le plus difficile combat que j’ai eu à faire dans ma vie [...] Je me sentais aucunement encadré, seul, abandonné. J’avais tout donné à mon pays, et là je me trouvais sans support. Je n’étais tellement pas prêt pour ça», confie l’ex-militaire.

«Au lieu de l’argent qu’on nous donne pour nous fermer la trappe après des blessures, Ottawa devrait prendre cet argent et l’investir dans des soins à domicile et des animaux thérapeutiques», poursuit-il.

Les vétérans canadiens souffrent de plus en plus

Douleurs chroniques toujours plus présentes, détresse psychologie grave et adaptation encore plus ardue à la vie civile: les vétérans canadiens vont de mal en pis, selon un sondage d’Anciens Combattants.

Plus de 40 % des vétérans disent souffrir de douleur et maux chroniques, tandis qu’un sur cinq croit que sa santé mentale est «passable ou mauvaise» et quasiment le même nombre (18,3 %) présente les symptômes d’un trouble de stress post-traumatique.

Portrait sombre

Ces données sont tirées du plus récent Sondage sur la vie après le service militaire 2016, réalisé tous les trois ans depuis 2010 auprès des vétérans canadiens par le gouvernement fédéral, et dont «Le Journal de Montréal» a obtenu copie.

L’évolution des données au fil des sondages dresse un portrait sombre de l’état de nos vétérans. On remarque notamment que les vétérans ont de plus en plus de problèmes de santé, vivent plus difficilement leur transition à la vie civile et ont de plus en plus de difficulté à intégrer le marché du travail.

Besoins criants

Plutôt que de faciliter la vie des 4000 nouveaux vétérans chaque année, le ministère fédéral des Anciens Combattants leur rend la vie encore plus difficile en créant un véritable « dédale bureaucratique », selon de nombreux vétérans, militants et experts consultés.

Au total, on dénombre environ 658 000 vétérans au pays, dont 121 300 au Québec.

«Lorsqu’on parle de prendre soin de nos vétérans qui sont blessés, les programmes et services en place sont loin des quantités et du niveau de maturité nécessaires pour rencontrer l’ampleur du besoin, dénonce Roméo Dallaire, ex-sénateur et lieutenant-général. Pour chaque dollar qu’on investit en équipement, on investit 30 ¢ sur l’humain».

Selon plusieurs experts, la situation n’est pas près de s’améliorer puisqu’un nombre croissant de militaires qui se sont battus en Afghanistan vont quitter les Forces armées canadiennes au cours des prochaines années.

Pas prêt

Le Canada n’était pas prêt à accueillir et à assister ces militaires souvent blessés ou marqués à vie par le combat.

«Les Forces armées ont vu venir cette vague de nouveaux vétérans. On savait que la mission en Afghanistan aurait un impact sur la santé et le bien-être des militaires qui y seraient déployés. Mais on n’avait même pas un responsable de la réhabilitation au début du conflit en 2006», illustre le lieutenant-général retraité Walter Semianiw, qui a été chef du personnel militaire de 2006 à 2010.

«C’est un cycle qui se répète depuis les années 1950, déplore le général Dallaire. On investit massivement durant les années de guerre, et dès que le Canada se retire du conflit, on coupe les fonds comme si la guerre était terminée et on oublie les humains. C’est toujours la même chose et on n’apprend jamais de nos erreurs».