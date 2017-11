«Les Kardashian ne veulent plus de moi», selon Caitlyn Jenner

Caitlyn Jenner a été invitée à l'Université de Cambridge en Grande-Bretagne, lundi, dans le cadre de la tournée promotionnelle de son nouveau livre The Secrets of My Life. Elle a répondu à plusieurs questions sur la politique transgenre, et a même dégusté une pinte de bière au cours de son apparition d'une heure.

Dans une interview franche, elle a révélé que Kim Kardashian ne lui avait pas parlé depuis un an et a admis s'être sentie salie par la guerre des mots qui a eu lieu quand elle a révélé sa nouvelle identité au monde.

«Ça a été un peu difficile au cours de ces dernières années du côté des Kardashian, a déclaré la star, qui a également deux filles, Kylie et Kendall Jenner, avec son ex-épouse Kris. Pour être honnête, je ne leur parle plus, Kim, je ne lui ai pas parlé depuis un an (...) Elles ne veulent pas de moi dans leur vie, elles m'ont vraiment descendue, a-t-elle dit à l'auditoire. C'est dévastateur quand vos enfants font ça, ça fait vraiment mal... Mes enfants sont ma vie.»

Une guerre acharnée de mots a éclaté entre Caitlyn et Kris Jenner lorsque l'ancien champion olympique lui a reproché de ne pas l’avoir soutenu pendant leur mariage, et a affirmé qu'elle était au courant de sa vie secrète, un fait que la matriarche du clan Kardashian conteste.

«En ce qui concerne Kris, quand je l'ai rencontrée, je devais être honnête, a indiqué Caitlyn Jenner. Elle en était consciente au début... J'avais mes propres petites escapades où je pouvais être moi-même, elle le savait, mais je ne faisais rien avec elle.»

Dans une interview télévisée de 2015, Kris Jenner avait accusé Caitlyn Jenner de ne jamais lui avoir fait part de son désir de transition.

«Pourquoi quelqu’un voudrait-il se marier et avoir des enfants si c'est ça qu’on voulait depuis qu’on était petit garçon? a-t-elle demandé. Pourquoi ne pas m’avoir expliqué tout ça ?»

L'athlète, anciennement connu sous le nom de Bruce Jenner, s'est marié trois fois et a eu six enfants, en plus d'être le beau-père de Kourtney, Kim, Khloe et Rob Kardashian.