Les parents d’un voyageur craignent qu’il se soit noyé

L’espoir de retrouver leur fils vivant s’amenuise d’heure en heure pour les parents du jeune homme disparu en Californie depuis mardi.

«On commence à penser que s’il ne nous a pas encore contactés, après tout ce temps-là...», souffle Claudine Desautels, sans oser terminer sa phrase.

«Enfin, on ne veut pas perdre espoir tant qu’on n’a pas au moins retrouvé son corps, poursuit-elle. Mais l’attente est difficile, on se sent impuissants.»

Félix Desautels-Poirier est parti rejoindre une amie à Arcata, au nord de l’État de la Californie, samedi dernier. Tous deux devaient assister à un spectacle du groupe de musique américain «The Devil Makes Three», mardi.

Mais la veille, ils se sont arrêtés dans la réserve naturelle d’Arcata pour faire la fête avec d’autres Québécois et camper illégalement. C’est à cet endroit que le Sherbrookois de 25 ans a été aperçu pour la dernière fois.

«En soirée, il était saoul et on l’a couché par terre, en dehors de la tente, raconte son amie Rachel Lafontaine. À 7 h le lendemain, quand je me suis levée, il n’était plus là.»

Hélicoptère et bateau

Le portefeuille du jeune homme, son cellulaire et ses lunettes étaient éparpillés au sol.

«Il est vraiment très myope, alors sans ses lunettes, il ne voit rien, indique sa mère. C’est ce qui me fait dire qu’il n’est pas parti loin volontairement.»

La police d’Arcata a été avisée de la disparition du Québécois mardi et a contacté la mère de celui-ci mercredi soir.

Un hélicoptère et des drones ont survolé jeudi le marais à proximité du campement. Des avis de recherche ont également été placardés sur les commerces des environs.

«Comme c’est très marécageux, il y a plein d’endroits où Félix pourrait être tombé et s’être noyé, explique Claudine Desautels. C’est vraiment inquiétant.»

Hier, un bateau de la garde côtière a navigué dans la baie d’Arcata. Une dizaine de policiers accompagnés de chiens participaient aussi aux recherches.

«Repartir avec lui»

Rachel Lafontaine, qui fêtait son 25e anniversaire hier, affirme qu’elle restera à Arcata tant que le corps de son ami n’aura pas été retrouvé.

«Je suis arrivée avec lui et je vais repartir avec lui», lance-t-elle au téléphone.

Le père de Félix, Jean-Claude Poirier, a fait renouveler son passeport hier, au cas où il devrait s’envoler pour la Californie.

«Il y a déjà ses amis là-bas et la police prend les recherches au sérieux, alors j’ai l’impression que je serais plus dans les jambes que d’autre chose si j’y allais, dit-il. Mais je suis prêt.»

Souffrant d’un cancer du sein, Claudine Desautels doit quant à elle rester au Québec puisqu’elle est en attente d’une opération.