Les secrets de tournage de «La ligue des justiciers»

Avant que Zack Snyder se retire de la production de «La ligue des justiciers» en raison du suicide de sa fille en mars dernier, il avait reçu plusieurs journalistes américains sur le plateau du film à grand déploiement. Secrets de production, changement de direction de l’histoire, costumes, effets spéciaux et décors étaient au cœur des conversations.

Tirer les leçons de «Batman contre Superman»

«Lorsque «Batman contre Superman» est sorti, [les critiques] m’ont désarçonné», a avoué Zack Snyder l’an dernier pendant le tournage qui s’est déroulé à Londres, dans les studios mêmes où ont été tournés les «Harry Potter». J’ai dû m’ajuster.» Sa femme Deborah, productrice de tous ses longs métrages, a confirmé que chaque «œuvre est un apprentissage. Nous entendons ce que tout le monde dit, parce que les fans nous importent. [...] Ce que nous avons vraiment appris c’est que les gens n’aiment pas voir leurs héros déconstruits. C’est d’autant plus dur que ce sont des super héros avec lesquels nous avons grandi et dont nous nous soucions. Le public aime les voir dans toute leur gloire.»

Un changement de ton

Devant la tiède réception de «Batman contre Superman» - «Tant «L’homme d’acier» que «Batman contre Superman» étaient une espèce de célébration des bandes dessinées plus sombres telles que «Dark Knight Returns» et «The Death of Superman» de Frank Miller» de souligner Zack Snyder -, le réalisateur, la productrice et les scénaristes Chris Terrio et Joss Whedon (qui a repris les rênes du projet après le départ de Zack Snyder) ont décidé de modifier leur approche. «Ce film est beaucoup plus inclusif, car il se concentre énormément sur les personnages. Nous avons d’ailleurs deux héros très jeunes, Flash et Cyborg. Et, comme vous le savez, ils sont également beaucoup plus légers. Je crois qu’ils vont plaire à un public plus jeune», de souligner le cinéaste.

Une histoire plus riche

Quelques mois après la mort de Superman, vue dans «Batman contre Superman», Batman (Ben Affleck) et Wonder Woman (Gal Gadot) vont réunir une équipe de super héros - Flash (Ezra Miller), Aquaman (Jason Momoa) et Cyborg (Ray Fisher) - afin de sauver la planète de la menace des Paradémons, menés par Steppenwolf (Ciarán Hinds) et qui sont à la recherche des trois fameuses Mother Boxes cachées sur Terre. Pour Zack Snyder, c’était l’occasion d’incorporer des éléments typiques de Jack Kirby (l’auteur de bandes dessinées a également travaillé pour Marvel et il est notamment, avec Stan Lee, le créateur de l’Incroyable Hulk). «Kirby est génialement fou et nous avons tiré des éléments de «New Gods», de même que les Mother Boxes et la technologie d’Apokolips. [...] Cet aspect quasiment de science-fiction est très amusant», a souligné le cinéaste.

Dans les coulisses de «La ligue des justiciers»

1) Selon Ben Affleck, Batman est un peu plus «ironique. Il a une mission qui est de mettre cette équipe sur pied.»

2) Superman (Henry Cavill) figure dans «La ligue des justiciers».

3) On verra Atlantis à travers différentes époques.

4) Batman a une nouvelle Batmobile, équipée de lance-missiles.

5) Tous les costumes – pour 3 000 figurants et 200 rôles avec des dialogues – ont été créés par la production qui a utilisé des imprimantes 3D.

6) Le costume de Flash comprend 178 pièces et sa cape en compte 70. Il fallait que deux personnes les assemblent avant qu’Ezra Miller puisse l’enfiler.

7) Deborah Snyder a indiqué qu’un prologue expliquerait la technologie des Mother Boxes aux spectateurs.

8) Des scènes ont été tournées par Joss Whedon qui a notamment réécrit certains dialogues après le départ de Zack Snyder.

9) Liam Neeson a donné des conseils à Ciarán Hinds afin que l’acteur puisse se familiariser avec la captation de performance.

10) Danny Elfman a composé la trame sonore.

Un univers en pleine expansion

Les super héros de DC Comics seront, à l’instar de ceux de Marvel, omniprésents sur les écrans dans les années à venir. Voici un aperçu des projets en développement dans les studios.

- «Aquaman»: le 21 décembre 2018, les aventures d’Aquaman se poursuivront dans ce long métrage dans lequel Nicole Kidman incarnera la mère du héros.

- «Shazam»: joué par Zachary Levy, ce nouveau super héros arrivera au grand écran le 5 avril 2019.

- «Wonder Woman 2»: la réalisatrice Patty Jenkins dirigera à nouveau Gal Gadot dans ce deuxième volet des aventures de Diana Prince, qui prendra l’affiche le 13 décembre 2019.

- «Cyborg»: ce personnage présenté dans «La ligue des justiciers» reprendra du service en 2020.

- «Green Lantern Corps»: ce film dont le scénario sera écrit par David S. Goyer et Justin Rhodes est prévu pour 2020.

Parallèlement, on sait que Joss Whedon planche actuellement sur un «Batgirl», dont le début de production est prévu pour 2018, tandis que Ben Affleck reprendra son rôle d’homme chauve-souris dans «The Batman», même s’il en a abandonné la réalisation. Un «Escadron suicide 2» est également en développement, de même qu’un long métrage se concentrant exclusivement sur la relation entre Harley Quinn et le Joker. On s’attend également à un deuxième «Ligue des justiciers» et à un retour de Superman.

«La ligue des justiciers» ravit les amateurs de super héros dès le 17 novembre.