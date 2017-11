Nostalgie cinéma: ces films qui ont déjà 10 ans

En 2007, les frères Coen créent l’événement avec «Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme» qui met en vedette Javier Bardem. Mais ce n’est pas le seul film marquant à avoir pris l’affiche il y a tout juste une décennie.

Présenté en compétition au Festival de Cannes de cette année-là, «Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme» est l’adaptation du roman éponyme de Cormac McCarthy. Film policier et western, ce 12e film d’Ethan et Joel Coen se déroule en 1980 alors que Llewelyn Moss (Josh Brolin) tombe sur les deux millions $ de la vente de drogue, dont il s’empare. Mais il est rapidement poursuivi par Anton Chigurh (Javier Bardem), tueur à gages psychopathe, et le shérif des lieux (Tommy Lee Jones). Salué comme l’une des meilleures oeuvres du duo de cinéastes, le film sorti le 9 novembre remporte quatre Oscars, dont celui du meilleur film, et Javier Bardem se voit sacré meilleur acteur de soutien, devenant ainsi le premier Espagnol à gagner une statuette dorée.

Les amateurs d’effets visuels restent pantois d’admiration lorsque «300» prend l’affiche au mois de mars. Oeuvre d’un jeune cinéaste, Zack Snyder, cette épopée historique sur la bataille des Thermopyles, tournée à Montréal, ne brille pas par ses dialogues, mais devient rapidement une référence en matière d’effets par ordinateur, contribuant ainsi à placer la métropole québécoise sur la liste des ressources incontournables en postproduction.

Shia LaBeouf, acteur en vogue à ce moment-là («Disturbia» est sorti quelques mois plus tôt), se lance dans le film d’action à grand déploiement. C’est que Michael Bay a l’idée, pour pimenter la saison estivale, d’adapter la ligne de jouets Transformers pour le grand écran. Le succès est immédiat, lançant une franchise qui perdure encore aujourd’hui.

Le Canadien Jason Reitman décide de réaliser «Juno», écrit par une certaine Diablo Cody dont c’est le tout premier scénario. Il choisit Ellen Page, 20 ans, vue dans «Hard Candy» deux ans auparavant, et lui adjoint Michael Cera en petit ami qui la met enceinte. Cette comédie sortie en décembre réchauffe les cœurs des cinéphiles et le film repart avec l’Oscar du meilleur scénario original.

Fort du buzz de «40 ans et encore puceau» en 2005, Judd Apatow s’intéresse lui aussi à une grossesse non désirée dans «Grossesse surprise», sorti en juin 2007. L’intérêt est immédiat, tant chez les critiques qu’auprès du public, et assure à Katherine Heigl une place enviable parmi les vedettes d’Hollywood. La carrière de Seth Rogen, Paul Rudd et Leslie Mann jouit également de ce succès. De son côté, le cinéaste et producteur a, depuis, une prolifique carrière.

«Ratatouille», le huitième film d’animation de Pixar, séduit immédiatement petits et grands au point de remporter l’Oscar. Rémy le rat qui ne souhaite rien d’autre que de faire carrière comme chef, devient une vedette au point que Disney et Pixar envisagent même de lancer un vin français nommé Ratatouille, une idée finalement abandonnée devant la grogne des producteurs californiens!Le top 5 du box-office mondial de 1997

«Pirates des Caraïbes: jusqu'au bout du monde»: 963,42 millions $

«Harry Potter et l'ordre du Phénix»: 939,88 millions $

«Spider-Man 3»: 890,87 millions $

«Shrek le troisième»: 798,95 millions $

«Transformers»: 709,7 millions $