Un accord entre Porsche et la fille de Paul Walker

Quatre ans après le décès de l’acteur dans un accident de voiture, sa fille unique s’est entendue avec le fabricant automobile Porsche, qu’elle accusait d’avoir causé la mort prématurée de son célèbre père.

Voici les tout derniers développements d’un drame qui a marqué Hollywood.

Le 30 novembre 2013, personne n’imaginait que Paul Walker allait trouver la mort quand il a pris place sur le siège passager de la rutilante Porsche Carrera GT, conduite par son ami Roger Rodas. Les deux hommes venaient d’assister à une soirée caritative organisée par Reach Out Worldwide, la fondation de l’acteur, en vue de soutenir les victimes philippines de l’ouragan Haiyan. Ils désiraient expérimenter les prouesses de ce luxueux véhicule. La vie en a décidé autrement.

Quelques minutes plus tard, la voiture sport percutait à toute vitesse un poteau et plusieurs arbres de la petite municipalité de Santa Clarita, au nord-ouest de Los Angeles. Les efforts des témoins de l’accident n’ont pas réussi à sauver la vie des deux passionnés d’automobile.

La vitesse en cause

Les autorités policières n’ont pas tardé à révéler que la vitesse avait joué un rôle déterminant dans l’accident. En effet, les enquêteurs ont conclu que la voiture roulait à 160 km/h au moment du drame, soit 90 km/h au-dessus de la limite permise.

Une source proche de l’enquête a révélé à TMZ que le conducteur, qui a été tué sur le coup, avait perdu le contrôle du véhicule en sortant d’un virage. Le rapport d’autopsie, rendu public en janvier 2014, a montré que le décès de Walker avait été causé par la combinaison de nombreuses fractures et de blessures thermales.

Il semble que l’acteur ait tenté en vain de s’extirper de la carcasse de la Porsche avant d’être brûlé vif par l’explosion du véhicule, survenue environ une minute après l’impact. En septembre 2015, la fille de Walker, Meadow, a déposé une poursuite contre le constructeur automobile allemand, arguant que les ceintures de sécurité défectueuses avaient empêché son père de sortir du véhicule avant que celui-ci ne soit dévoré par les flammes.

Une défaillance technique?

Porsche ne s’en cache pas: la conduite de la Carrera GT n’est pas réservée aux chauffeurs du dimanche.

«Vous devez être conscient que cette voiture est plus proche du bolide de course que n’importe quel autre véhicule», peut-on lire dans un avertissement remis par l’entreprise à ses clients en 2004.

En février 2017, un avocat embauché par Meadow Walker a fait parvenir à TMZ des courriels prouvant qu’un employé de Porsche avait tenté, en 2006, d’alerter ses collègues sur les dysfonctionnements de ce modèle.

Cet avertissement n’a pas empêché la veuve de Roger Rodas, qui a aussi poursuivi le fabricant automobile allemand, d’être déboutée par un tribunal en mai 2016. Ce dernier n’a pas tenu compte des arguments de la plaignante, qui reprochait à Porsche le manque de dispositifs de sécurité de la Carrera GT et l’absence de système anti-incendie pour le réservoir d’essence.

Aux yeux de la justice, la vitesse est seule responsable de la mort des deux hommes.

Une entente à l’amiable

Près de quatre ans après l’accident qui a coûté la vie à son père, Meadow Walker s’est finalement entendue à l’amiable avec Porsche. Selon le site e Blast, les termes de l’accord demeureront confidentiels.

À l’aube de ses 19 ans, la jeune femme peut désormais faire son deuil et consacrer toute son énergie à la Fondation Paul-Walker, créée en septembre 2015 en hommage au défunt, qui avait à cœur la protection de la faune et des océans. Elle garde en tête les paroles prononcées par son paternel lors de son dernier passage à l’émission «Extra»: «Si un jour la vitesse me tue, ne pleure pas parce que je souriais.»

«Rapides et dangereux»: rien ne va plus!

Si la franchise connaît toujours un grand succès au box-office, l’ambiance qui régnait sur le plateau de tournage n’a pas survécu à la mort de Paul Walker.

Celui qui interprétait Brian O’Connor serait déçu d’apprendre que la bisbille règne entre ses anciens collègues. L’importance accordée à Dwayne Johnson, que les producteurs espéraient voir remplacer Walker dans le cœur des cinéphiles, a donné lieu à nombre de tensions, entre autres avec Vin Diesel.

Tyrese Gibson a récemment accusé celui qu’on surnomme The Rock d’avoir fait repousser la sortie du neuvième épisode des «Rapides et dangereux» en prétextant un horaire trop chargé.

Les producteurs craignent désormais que cette zizanie ne transparaisse à l’écran.

Reste à voir si les deux longs métrages qui figurent toujours au programme seront à la hauteur.