Accro aux jeux vidéo dès l'âge de 4 ans

«Mon fils a toujours été ben gamer, depuis qu’il est tout petit. Mais à un moment donné, en première secondaire, ç’a débordé, au point où il ne voulait plus aller à l’école. Il devenait agressif quand on lui disait d’arrêter de jouer. C’était rendu maladif.»

Maxim (nom fictif) a toujours été intéressé par les écrans, raconte sa mère, que nous appellerons Julie. «Dès l’âge de 3 ans, l’ordinateur l’intéressait, il jouait à des jeux vidéo. Au début, j’étais fière de le voir aller. Je n’avais pas remarqué que ça pouvait être dangereux de le laisser toucher à ça.»

Vers l’âge de 4 ou 5 ans, Maxim a commencé à faire de violentes crises lorsque sa mère le «débarquait» de l’écran. Ça pouvait durer 15 à 20 minutes. Il fallait que je l’isole, que je le mette dans sa chambre. C’était physique, il se débattait. C’était vraiment quelque chose.» Par la suite, Julie a réussi à mieux encadrer les périodes de jeu en établissant des règles claires. «On était toujours en négociations là-dessus, mais les crises ont diminué avec la structure qu’on avait mise en place pour encadrer le jeu»

La famille a ensuite déménagé dans une plus grande maison, avec un sous-sol. Maxim a commencé à se lever la nuit pour aller jouer aux jeux vidéo. Julie a resserré les règles, confisqué les consoles de jeu. Son fils était alors en quatrième année.

Les jeux vidéo avant l’école

Quelques semaines après son entrée à l’école secondaire, rien n’allait plus. Maxim se réfugiait dans les jeux vidéo et n’allait à l’école qu’une à deux journées par semaine. Julie apprendra plus tard que son fils était alors victime d’intimidation à l’école.

«Ça diminuait son anxiété sur le moment, c’était plus facile pour lui de jouer que de retourner à l’école et d’affronter ça, raconte-t-elle. C’était stressant, parce que, comme parent, je n’avais plus aucun contrôle. Il n’était plus bien dans rien. C’était des crises, des colères, ça a vraiment été une période très difficile. Il se refermait sur lui-même et je n’avais pas de manuel pour me dire quoi faire», raconte Julie, qui travaille elle-même comme éducatrice spécialisée auprès d’adolescents.

Se sentant démunie malgré sa formation, Julie est alors allée cogner à la porte du centre Cyber-aide et du CLSC. Après un suivi avec une travailleuse sociale, Maxim a finalement été pris en charge par le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) et s’est retrouvé en famille d’accueil, pendant un mois.

Meilleure relation

«Il fallait qu’il se passe quelque chose, raconte Julie. Notre relation était rendue telle qu’on se criait tout le temps après. C’était vraiment intense. Je paniquais. Je voyais qu’il mettait son avenir en jeu en n’allant pas à l’école.»

Lorsque Maxim est revenu à la maison, des règles claires ont été établies. «Il y a des ajustements à faire, mais maintenant, ça va», raconte Julie, un an et demi après cette période difficile.

Leur relation s’est améliorée et c’est maintenant Maxim qui a un œil sur son petit frère de 5 ans, qui aime aussi beaucoup jouer à l’ordinateur. «Il me dit souvent : “Tu ne devrais pas le laisser jouer trop longtemps.” Je le félicite, parce que ça veut dire qu’il a fait un gros bout de chemin là-dedans», raconte sa mère. Mais Julie sait que Maxim restera toujours fragile.

Elle n’hésite pas à dire que son fils est accro aux jeux vidéo, même s’il n’a jamais reçu de diagnostic formel. «Je pense qu’il est cyberdépendant, parce que si je lui enlevais complètement ses jeux vidéo du jour au lendemain, il ne saurait pas quoi faire. Pour lui, il n’y a rien à faire dans la vie si on ne joue pas aux jeux vidéo.»

Hausse des cas de cyberdépendance chez les jeunes

Au Centre de réadaptation en dépendance de Montréal, le nombre d’interventions en cyberdépendance auprès de jeunes de moins de 18 ans a explosé depuis cinq ans.

De 2012 à 2016, ce nombre est passé de 13 à 260, selon les données transmises au «Journal de Québec». Au Centre de réadaptation en dépendance de Québec, on ne compile pas de données à ce sujet. La psychoéducatrice Sylvianne Leroux parle toutefois d’une problématique « émergente » face à laquelle plusieurs parents se sentent démunis. «Il y a une méconnaissance de la part des parents, plusieurs sont à la recherche de balises», affirme-t-elle.

La ligne est parfois difficile à tracer. L’utilisation de jeux vidéo ou d’internet devient excessive lorsque cela nuit à d’autres aspects de la vie du jeune, explique la psychoéducatrice. Confisquer les manettes de jeu ou les écrans n’est pas nécessairement une solution à long terme, ajoute-t-elle, puisque l’enfant ou l’adolescent doit aussi apprendre à s’autodiscipliner.

Plus d’enfants à risque

De son côté, la directrice générale du Centre Cyber-aide, Cathy Tétrault, estime qu’il y a de plus en plus d’enfants à risque de développer un problème de cyberdépendance.

«Ils ont de plus en plus connaissance des jeux de console en ligne et ils ont accès de plus en plus jeunes à un cellulaire, un portable ou une tablette», affirme celle qui donne beaucoup de conférences et d’ateliers dans les écoles.

Mme Tétrault rappelle que les parents doivent aussi réfléchir au modèle qu’ils donnent à leurs enfants. «Les enfants m’en parlent souvent. Ils sont influencés par ce qui se passe à la maison», rappelle-t-elle.

Combien d’heures devant l’écran ?

-Enfants de moins de 2 ans:

Le temps-écran n’est pas recommandé (sauf pour les appels vidéo, par exemple par Skype ou FaceTime).

-2 à 5 ans:

Moins d’une heure par jour, tous appareils confondus.

Évitez l’utilisation des écrans pendant les repas et au moins une heure avant le coucher.

Seulement 15 % des enfants d’âge préscolaire respectent ces recommandations.

-Recommandations pour bien gérer les écrans à la maison

Utiliser une minuterie pour organiser le temps passé sur les écrans.

Mettre en place des conséquences (punitions) adaptées aux différentes situations.

Être créatif, en tant que parent, pour offrir à l’enfant des jeux sans écran attrayants.

Être présent lorsque l’enfant utilise les écrans, et bien choisir le contenu.

Créer des endroits sans écran à la maison.

Être un modèle pour l’enfant.

Source: Société canadienne de pédiatrie, American Academy of Pediatrics