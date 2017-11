Grande manifestation contre la haine dimanche

Des milliers de personnes sont attendues, dimanche à Montréal, pour participer à une grande manifestation contre la haine et le racisme.

Le départ de cette grande manifestation se fera à 14 h sur la place Émilie-Gamelin, au métro Berri-Uqam.

Au total, 168 groupes représentant plusieurs secteurs de la société québécoise ont signé l’appel à manifester et invitent les citoyens à se joindre au mouvement.

En plus des Montréalais, des manifestants viendront en autobus et en covoiturage de plusieurs régions du Québec pour participer à la manifestation.

«Depuis plusieurs années maintenant, nous assistons à la montée d’un discours raciste et haineux dans l’espace public québécois. Nous sommes des milliers de Québécois.e.s inquiet.e.s et outré.e.s de cette situation. Le 12 novembre, appelons toutes les personnes qui s’opposent au racisme, à la haine et à l’extrême droite à descendre massivement dans les rues pour faire entendre notre indignation collective. Prenons la parole! Prenons la rue!», peut-on lire sur le site de la manifestation.