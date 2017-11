La compétition se resserre avec les Chants de bataille

Les Chants de bataille de La Voix Junior, qui ont lieu ce dimanche à partir de 19h, à TVA, est la seule étape de l’émission durant laquelle tout le monde chante, autant les candidats que les trois coachs. C’est aussi la phase où chacune des équipes passent de cinq candidats à deux finalistes.

On va commencer par un numéro d’équipe durant lequel les cinq candidats vont chanter avec leur coach, tous ensemble. «Marc a choisi une de ses chansons, Du bonheur dans les étoiles, qui est un hit de l’automne, a détaillé Stéphane Laporte, producteur associé de l’émission. Marie-Mai va chanter avec ses candidates Me Too de Meghan Trainor et l’équipe d’Alex Nevsky va interpréter la chanson de Grégoire, Soleil.»

Après chaque chanson d’équipe, les cinq candidats chantent à tour de rôle. Le menu musical est très varié, allant de Cœur de pirate à Pink, en passant par Linkin Park et un air de Carmen, de Georges Bizet.

À l’issue des cinq prestations, le coach choisit les deux candidats qui vont aller à la grande finale, dimanche prochain. À la fin de la soirée, il ne reste donc que six candidats, deux par équipe.

Dimanche prochain, pour la grande finale en direct, le public sera d’abord appelé à voter pour choisir le finaliste de chacune des équipes, après la prestation des deux candidats. Ensuite, le public votera à nouveau pour élire le grand gagnant de la seconde saison de La Voix Junior.