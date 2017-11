Le petit Matys doit réapprendre à vivre après avoir frôlé la mort

Un garçon originaire de Portneuf amorce une longue rééducation après avoir frôlé la mort un soir d’octobre dernier où il circulait à trottinette avec son frère et un ami avant d’être happé par une voiture.

«Il ne pouvait pas aller plus près de la mort que cela, laisse tomber Guy Pascal, le père de Matys. C’est inimaginable. Vivre cela... c’est un cauchemar éveillé.»

Le 19 octobre, Matys, âgé de 10 ans, a accompagné son frère Kristopher afin d’aller reconduire un ami, Charles, à la maison. Il a empoigné sa trottinette avant que le trio ne s’engage sur la 1re avenue, à Portneuf, vers 19h20.

C’est à ce moment que la vie de Matys a basculé alors qu’il a été frappé par une voiture sous les yeux de son frère et de son ami. «J’ai validé avec les enquêteurs. Matys a bifurqué dans le milieu du chemin. Il y avait un camion stationné un peu plus loin avec les phares allumés qui aveuglaient le véhicule qui s’en venait. Le jeune a aperçu Kristopher et Charles, mais pas Matys», précise M. Pascal.

Déplorable

«Ce que je trouve déplorable, c’est que quand tu vois des enfants, tu ralentis. Mais mon fils n’avait pas d’affaire dans le chemin non plus», consent-il.

Inconscient depuis 20 minutes, le garçon a été conduit dans un hôpital de Québec après que son père, qui demeure à Montréal, eut été avisé par Kristopher. M. Pascal a immédiatement pris la route.

«Je réalisais que mon gars s’était fait frapper et qu’il était sans connaissance depuis 20 minutes. Le cœur t’arrête. Tu te dis que tu perds ton enfant, le pire te passe par la tête. La route entre Montréal et Québec ne m’a jamais paru aussi longue.»

Dans le coma

À son arrivée, Matys se trouvait dans le coma et les spécialistes ont effectué une batterie de tests avant de le transférer au Centre hospitalier universitaire de Sainte-Justine.

«On a appris qu’il avait le fémur droit cassé, qu’il avait une fracture du crâne avec lésions et le genou gauche, on ne sait pas si c’était un ligament déchiré ou un os décollé», explique le père.

«Son cœur est monté à 185, sa température à plus de 40. Il ne contrôlait plus son corps sans machine. Il n’en manquait pas gros pour qu’on le perde», ajoute-t-il.

De lourdes séquelles à affronter

Matys est demeuré dans le coma pendant 10 jours, mais ses parents ont reçu «une claque» au visage cinq jours après l’accident alors que les médecins leur annoncent qu’il pourrait demeurer dans un état végétatif.

«On le savait, mais on ne voulait pas l’entendre. Il y a des possibilités qu’il revienne. Ça peut prendre six mois, un an, deux ans. [...] On nous a dit que le petit Matys qu’on connaissait ne serait plus jamais le même en raison des lésions au cerveau.»

Néanmoins, Matys a pu quitter les soins intensifs mardi. Il doit être gavé pour se nourrir et ne peut se déplacer qu’en fauteuil roulant, mais une fois son état stable, il sera transféré à l’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec où une longue rééducation l’attend.

Long chemin

«Il doit réapprendre à manger, à parler, à marcher, tout, admet M. Pascal. Il ne répond à aucune commande. C’est comme vitré. C’est tout un choc de voir ton gars qui ouvre les yeux, tu lui parles, mais il ne semble pas t’entendre.»

«Jeudi, on a eu la visite du docteur Clown et on a eu un magnifique sourire. C’est comme un cadeau tombé du ciel. C’est son plus gros progrès depuis l’accident », ajoute celui qui souhaite sensibiliser les conducteurs à la vigilance.

«Quand tu vois des enfants, tu ralentis, donc, si un traverse, tu as le temps de freiner. Il ne l’a même pas vu, n’a pas ralenti.»